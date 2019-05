El “golpe de Estado” en Venezuela y el arma de las noticias lacrimógenas

En medio de la crisis por la que evidentemente atraviesa Venezuela, la gran derrotada ha sido la verdad: ha quedado demostrado que la verdad existe desde la lupa ideológica con la que se le mire. Primero fue la “ayuda humanitaria” con la que los medios de comunicación pretendieron hacerle creer a la opinión pública que el gobierno de venezolano en cabeza de Nicolás Maduro era inhumano, lo cual resultó un fiasco, pues al final la prensa norteamericana demostró que la misma derecha había quemado una tractomula cargada de alimentos. Y esta semana el tema fue la “Operación Libertad”, que tenía más un propósito golpista, que los noticieros apoyaron con noticias cargadas de tensión agitadora, ideologización permanente, consignas mágicas, propagandismo triunfalista a favor de Guaidó, y por tanto falseamiento y desinformación.

En ambos casos los medios de comunicación de occidente, entre los cuales los más representativos en Colombia son los noticieros Caracol y RCN Televisión, y en Venezuela el diario El Nacional, han hecho de sus transmisiones e informaciones verdaderos editoriales disfrazados de “noticias con sentido humano”. Medios que se centran solo en mostrar escenas conmovedoras, tanquetas que atropellan a quienes protestan, informes de los migrantes que reclaman el retorno a la democracia, personas que frente a la cámara lloran por “la escasez de alimentos y medicamentos”; en fin, los noticieros han hecho de la crisis y la migración un excelente tema para elevar su audiencia tanto en radio como en televisión, y todo a nombre de la “libertad” y la “democracia”.

Publicidad

El problema es que esos medios no son honestos, ni mucho menos “imparciales, pues deberían aclarar que representan es a la derecha, que toman partido y que por tanto no son neutrales. No podría pensarse que se han olvidado de investigar, contar y explicar en profundidad los hechos en todo su contexto, porque ellos saben muy bien que la naturaleza del reportaje es la investigación en profundidad de los hechos y no la simple espectacularidad. Efectivamente, el manejo informativo de estos noticieros es calculado y sistemáticamente manipulado en favor de una ideología de extrema derecha. Desde luego que no se trata de que los beneficios informativos sean a favor de la izquierda ortodoxa, pues sería caer en el otro extremo.

Publicidad.

Los directores de los noticieros, quienes obedecen a un poder económico que los sostienen y por tanto les guían las agendas informativas, saben muy bien que más allá de las historias cargadas de lágrimas y de las historias conmovedoras, debe primar la contextualización y explicación histórica y social de los hechos que han provocado la crisis en Venezuela. Pero premeditadamente no lo ponen en práctica. Eso no les interesa, no solo porque no vende la noticia, sino porque no está acorde con la ideología y la política que soportan económicamente a esos medios de comunicación. Desde luego que toda noticia debe tener sentido humano, pero también un contexto mínimo indispensable (CMI). Sin embargo, lo que hacen los noticieros en Colombia es inclinar la balanza solamente hacia lo que para ellos es, aparentemente, el “sentido humano” y el “estar del lado de la gente”, cuando no es otra cosa que el sensacionalismo y amarillismo en su pura esencia. Todo esa información está, además, acompañada de lo que el periodista español José Luís Martínez Albertos le denomina “adjetivos disuasivos”, es decir, son tan contundentes que inducen a no dar espacio para pensar de otra manera ni mucho menos en forma independiente. Tales como “el dictador”, “crisis humanitaria”, “el dictador está escondido”, “hoy se va”, entre otras expresiones adjetivadas que dejan en la opinión pública la impresión de que lo que esos medios dicen es incuestionable, indiscutible, irreversible y representan la verdad absoluta.

De modo que lo que hemos visto en el manejo informativo de los canales RCN y Caracol Televisión, en la crisis de Venezuela, no son más que noticias cargadas de una exagerada abstracción ideológica en favor de la derecha y una desmedida ideologización informativa. Existe en los noticieros una obsesiva y apasionada pretensión en contra de Maduro y por tanto un desprecio por la lógica y la verdad histórica. Noticieros que pretenden construir en el imaginario colectivo la idea de poseer la verdad absoluta e incuestionable y no dan espacio para que nadie ponga en tela de juicio lo que dicen.

Y ese estilo ha impregnado a gran parte de la opinión pública; de tal forma que ese totalitarismo informativo contra el gobierno venezolano se repite aquí y allá, por todas partes. Y haciendo creer que el que no está conectado con esa “verdad” está desinformado, es ignorado o visto como un “animal raro”, es lo que en comunicación social se conoce como la teoría del espiral invisible, algo así como ser ignorado porque no caminas por el mismo sendero que lo hace todo el mundo. O como dicen los jóvenes “estar fuera del parche”, aunque estar adentro sea estar dentro de un mundo mentiroso.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!