El 'ghosting': una forma más de irresponsabilidad afectiva

Por: Juan Manuel Piracoca Marin |

febrero 05, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Actualmente vivimos en una sociedad en donde día a día los estereotipos y las nuevas tendencias de amar, vivir y convivir cambian constantemente, en una situación relacionada de combinación de emociones afectivas y evitativas, esto a causa de diferentes posiciones que rodean y marcan a cada ser humano, pero no solo en el presente sino que se desencadena de distintas prácticas que marcan en el desarrollo de la infancia, por lo que generan diferentes comportamientos poco apropiados y que se demuestran en distintos entornos o como lo diría Durkheim las famosas “instituciones sociales”.

Sin embargo, hacer comparativa con autores modernos puede hacer entender dos elementos y es la diferencia entre la práctica de ser libre o incluso pertenecer a un círculo vicioso de prácticas que para algunos expertos de la psicología lo denominarían como lugares no seguros o no actos para aquellas personas que pueden ser vulnerables y/o expuestas a la realidad de otras personas, que se aprovechan de esta fragilidad o incluso de este afectan el desarrollo de la integridad de cada persona, en aspectos emocionales.

..Publicidad..

Siendo así, a lo largo del siglo XXI se ha visto un nuevo fenómeno y es el Ghosting el cual consiste en (“desaparecer como un fantasma”) es un término anglosajón, popularizado en los últimos años, que describe coloquialmente la práctica de romper una relación utilizando la tecnología como medio para cortar todo tipo de contacto de manera repentina, sin previo aviso y sin dar explicaciones; sin embargo puede darse en relaciones de todo tipo, como de amistad o laborales, pero principalmente ocurre en relaciones de pareja o entre personas que se están conociendo. (Ehimarsalud)

...Publicidad...

Partiendo de lo anterior, se puede interpretar que dentro de todo se ha convertido en un practica cotidiana, pues como seres humanos, diariamente se interactúa constantemente con personas, ya sea en entornos laborales, académicos entre otros; es por esto que muchas personas que practican el ghosting generan así daños emocionales que incluso el victimario no comprende o incluso luego de ver un experto entiende la dinámica y entienden por qué no se debe normalizar este tipo de afectaciones, dado que ambos entes cometen errores y entran en este circulo repetitivo que no se dimensiona en el estrago tan grande que puede traer a futuro y una de ellas es la falta de amor propio.

....Publicidad....

En muchas ocasiones, se comprende el concepto o se reconoce que se escucha y es muy similar a frases que rodean tipo “conozco a alguien que le hicieron esto pero igual sigue normal con su vida” pero nunca se entra a ver si las acciones de la persona son reciprocas o relevantes para reconocer el aspectos del desarrollo de esta práctica, dejando como última opción la culpa de hacer este tipo de acciones, dado que la respuesta concreta de la persona que hace Ghosting va de la mano de un: “claramente yo no hago esto, solo que me dejo de agradar X persona y dejo así” sin pensar en cómo se puede sentir la victima al evidenciar que este contacto deja de ser igual que antes.

Las persona que hace este tipo de actos, no son conscientes del hecho de este tipo de práctica, sino por el contrario se ve como un acto común y es allí donde se debe manejar este tipo de situaciones y no es por medio de un cuestión de explicar el porque no se pueden dar las cosas y demás, sino siempre denominar el sustento objetivo de una acción en particular y esto se practica en diferentes entornos, ya sea laboral, familiar e incluso amoroso, puesto que la persona que realiza esta práctica, denomina como si fuera el responsable de salvaguardar los hechos o acciones que tiene la otra persona y su solución es alejarse sin dejar en claro las causas reales que puede ocasionar en temas psicológicos, por protegerse a sí mismos y no partiendo de un círculo social al cual está perteneciendo .

Cabe aclarar, que esta practica es complicada que deje de realizarse, se podría interpretar que es como la peste negra deben pasar años y años para que las personas tomen conciencias y en especial son las últimas generaciones quienes han hecho crecer estas prácticas y la acción más asertiva para caer en estas acciones, ya sea como victima es por medio del amor propio y aunque se torne como una conclusión ambigua, esto parte también de la búsqueda de ayuda profesional, el hecho de ir a psicoterapia, reconocerse así mismo en los aspectos tanto positivos como negativos, en el aspecto de reconocimiento propio y no llegar al punto de la soberbia y hacer practicar estas acciones como a personas vulnerables.

Siendo así y en modo de conclusión se determina que el ghosting es una practica común en este siglo y en épocas de posmodernidad, se verá haciendo y se tomara como una práctica muy común, así mismo es algo a lo cual debemos estar prevenidos y así como los consejos que se brindan a las personas son la prevención de enfermedades de Trasmisión sexual, así mismo se deben brindar estos tips importantes y no solo evitar el ghosting sino por el contrario la madurez emocional como seres humanos que se debe adquirir, es por esto que cada día esta práctica seguirá influyendo en la sociedad, pero lo que se debe determinar es la conciencia y la responsabilidad afectiva, en cada persona para evitar este tipo de prácticas.