El general Mena es uno de muchos en la F.F.MM. que le camina a la Cienciología

En la inauguración de la primera sede de cienciología en Suramérica, un edificio de ocho pisos en el norte de Bogotá compuesto de 16 habitaciones con su respectivo proyector, una biblioteca repleta de libros del creador de la religión, Ron L. Hubbard, uno de los invitados especiales, entre los 2.500 que acudieron a la cita, fue el Jefe de la Jefatura de Derecho Operacional Conjunta del Ministerio de Defensa, Anstrongh Polanía, quien, en una parte de su discurso, dijo: “Vi en sus materiales (de la Cienciología) un programa que puede alcanzar al pilar más fundamental de nuestra institución: el soldado colombiano. Un programa que, en una manera clara y entendible, enseña la importancia del respeto a los derechos humanos. Trabajando juntos, ¡hemos alcanzado al 100% del Ejército Colombiano en estos años”. La cienciología no es algo nuevo en Colombia, desembarcó en el país en 1976 y tardó treinta años para tener cierta presencia con 2.000 adeptos que estaban registrados en el 2006. Diez años después la cifra se había triplicado y se contaban 6.000. Buena parte de ellos pertenecía a las altas esferas del ejército y la policía.

El máximo jerarca de esa religión, David Miscavige, asistente de Hubbard, ha visitado varias veces a Colombia. No sólo estuvo en la inauguración del edificio de la Calle 100. Una de las más sonadas fue en septiembre del 2012 cuando el Freewinds, un barco de 134 metros de eslora y nueve pisos de altura, que se ancló durante varias semanas en Cartagena y que sirve de retiro espiritual para cerca de 600 practicantes de Cienciología. Hubo rumores de que Miscavige estuvo allí y al parecer varios colombianos decidieron entrar en el barco.

Publicidad

Uno de los anclajes que ha tenido la Cienciología en Colombia ha sido el comediante Andrés Lopez. Su show, El camino a la felicidad, basado en el libro visagra de su maestro, Ron L. Hubbard, ha sido visto por miles de colombianos. Sin embargo, donde mejor ha pegado y ha tenido influencia, ha sido entre las Fuerzas Militares. Desde su estreno en el 2013 han sido usuales las presentaciones exclusivamente a la Armada y a la Policía. La Asociación Nacional Acción Social (ANASE) lo invitó la última vez en octubre del 2016 en un show que dio en el Teatro Galerías CAFAM.

En los últimos días los vínculos de la Cienciología con las Fuerzas Armadas han quedado evidenciados. Lo primero fue el escándalo el 23 de julio que protagonizó el general retirado de la policía Carlos Mena quien se vistió con su traje oficial y usando estandartes de la policía condecoró a Miscavige diciéndole estas palabras que fueron reproducidas por el sitio oficial de la Cienciología mundial: “Felicitaciones en nombre de toda la Policía de Colombia. Gracias por su invaluable apoyo en ayudarnos a construir una nueva sociedad y por hacernos parte de su equipo”. La ceremonia se llevó a cabo en Bridgetown Barbados. Lo que se le controvierte a Mena no sólo es usar prendas que ya no está facutado para hacerlo en público, sino que la condecoración se la dio a un personaje envuelto en varios escándalos a nivel mundial. En el 2013 su sobrina Jenna Miscavige publicó un libro donde relata los duros trabajos de los que fue víctima siendo una niña en El Rancho, un remoto retiro en el desierto de California. Según Jenna ” era un campo de entrenamiento militar con extenuantes rutinas y exhaustivas inspecciones” en donde apenas veían a sus padres sólo unas horas por semana. Las denuncias de la sobrina de Miscavige fueron confirmadas por Lawrence Wright, periodista del New Yorker ganador de un premio Pulitzer quien constató que para la Cienciología los niños son sólo cuerpos pequeños y por tanto no merecen un trato especial.

La razón por la que se respeta tanto a la Cienciología en Colombia, teniendo en cuenta que en países como Francia es considerada una secta, tendría que ver con los aliados poderosos que ha hecho dentro de las Fuerzas Armadas.

En la edición del 2 de agosto del 2018 el diario El Tiempo divulgó una foto de pesos pesados del ejército recibiendo en una de sus constantes visitas a Colombia a Miscavige en donde aparece el coordinador antidrogas de la policía Antidrogas, Teniente Coronel Carlos Peña, Capitan John Galindo, director operativo del Círculo Nacional de auxiliares técnicos y el teniente Rojas, actual comandante de los Grupos de Seguridad Rural de la Policía Nacional.

Secta o no la Ciencieología crece cada vez más, sobre todo en nichos como las Fuerzas Armadas, donde existe una desesperación abrumadora por el éxito.