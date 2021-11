El futuro: dejar la dependencia al petróleo y abrirnos a nuevas ideas

Por: Sergio Carmona |

noviembre 27, 2021

En el capitalismo todos pueden crecer. En este momento cualquier idea puede ser transformada en un negocio. Deja ese trabajo y crea la empresa que siempre has soñado ¿Por qué somos un país tan miserable?

País miserable se refiere a millones de familias viviendo en la miseria. Pobreza absoluta. Entonces debemos ser un país que logre el equilibrio entre el capitalismo y el socialismo. Si quieres ser empresario perfecto, si quieres ser obrero también. También debemos tener la capacidad de atender al que no tiene trabajo. Entonces necesitamos mas trabajo, que el Estado cree oportunidades laborales y que las personas comunes y corrientes creen empresas. No hay otra salida. Crear puestos de trabajo y ayudar al que lo necesita.

Por eso la economía basada en la producción es la salida. La economía basada en el petróleo, en Colombia, se dedica a extraerlo no le interesa desarrollar la tecnología para sus derivados. Entonces no es una economía dedicada a crear. No desarrolla la creatividad o el ingenio. Una economía productiva necesita crear puestos de trabajo. Necesita de ideas y oportunidades. La economía productiva invita a lo propio de cada uno: Nuestro ingenio.

Si usted tiene una idea para crear puestos de trabajo el Estado debe apoyarle de alguna forma. El Estado debe tener una agencia que se dedique a detectar ideas que crean fuentes de trabajo. Por ejemplo: El Estado, al detectar que su idea es lo máximo le regala un capital. Luego el Estado le cobra un impuesto por las ganancias que usted obtenga toda la vida (Lo que nos hacen hoy).

Otro ejemplo: Todos los agentes del estado Colombiano que se encuentren prestando servicio internacionalmente deberán reportar quincenalmente las oportunidades detectadas para el desarrollo social y económico del país. Informes con ideas.

Actualmente el trabajo de los colombianos sostiene al Estado. Todos los que logran obtener trabajo o dinero, de una u otra forma, financian el Estado colombiano con sus impuestos. En Colombia todo esta grabado con impuesto menos algunos productos de la canasta familiar y hasta hace 3 años empezaron a pagar impuesto patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos.

Por eso es necesario que el Estado busque recursos alternos para acabar la renta petrolera, en las grandes potencias mundiales a la vuelta de 15 años la mayoría de autos serán eléctricos, en ese escenario el Medio Oriente y Venezuela con sus 300 mil millones de barriles en reservas petrolíferas comprobadas (Colombia tiene 2 mil millones) puede cubrir gran parte de la necesidad mundial que prontamente empezara a decrecer. Si insistimos en depender del petróleo vamos a condenar al país.

Necesitamos una transición con ideas diferentes, con ideas como por ejemplo: la regulación del cannabis en todos sus sentidos, el Estado debe generarle renta a esa planta, como se la genera el azúcar o el canceroso aceite de palma. No como por ejemplo el presidente de Colombia que viaja con 100 acompañantes a una de las naciones mas avanzada en el estudio y desarrollo de la marihuana para regresar a Colombia con las mismas estupideces de las que habla siempre.

Tomemos una decisión que proyecte a Colombia como una potencia mundial. ¿Petróleo o ideas?