El futuro de Cali, entre la rubia y la morena

Ponerse a pensar en quién debe ser el próximo alcalde de Cali suena un poco prematuro porque Alejandro Eder, actual mandatario caleño, apenas completa año y medio en el cargo.

Pero no lo es. Los caleños desde ya tenemos que ponernos a buscar el sucesor de Eder, por la sencilla razón de que para poder enderezar su camino, la ciudad requiere de, al menos tres gobernantes buenos, que continúen la obra de sus antecesores.

Como lo ha hecho Barranquilla, ciudad que ha avanzado enormemente en los últimos años debido, fundamentalmente, a que ha habido continuidad en los procesos de desarrollo, gracias a que los últimos gobernantes han hecho una buena labor y, lo que es igual de importante, han continuado la obra de sus antecesores.

Cali tiene que avanzar por ese camino. Estoy convencido de que Alejandro Eder está haciendo una labor positiva. Lo primero, y lo más importante, es que le ha devuelto la dignidad al cargo, tras el desastre que fue la administración Ospina.

Todos los caleños, los que respaldan a Eder y los que no, reconocen que el actual alcalde es una persona honrada, bien intencionada y trabajadora. Algunos dirán que eso es lo mínimo que se le puede pedir a un gobernante. Pero ocurre que en esta ciudad algunos alcaldes, en especial el antecesor de Eder, no han sido ni honrados ni bien intencionados ni trabajadores.

Estoy convencido de que, a diferencia de lo que le ocurrió a Eder, el próximo mandatario encontrará una ciudad encaminada, la casa ordenada y desatrasada en materia de infraestructura.

Pero si nos volvemos a equivocar y elegimos a otro Jorge Iván, todo lo que se ha construido, con tanto esfuerzo en estos cuatro años, se desplomará.

De ahí la importancia de que desde ya comencemos a buscar al sucesor de Eder. Y yo quiero lanzar al ruedo dos nombres que cumplen los requisitos que la ciudad requiere: son honestas, aman a Cali, son trabajadoras y están conociendo la administración por dentro.

Hablo en femenino porque mis dos candidatas son mujeres: Mabel Lara y Diana Rojas.

A Mabel la conozco hace años. Es una gran periodista: juiciosa, ponderada, incisiva, estudiosa. Les consta a millones de colombianos que conocen su trabajo.

Mabel rechazó los cantos de sirena que le sugerían que se lanzara a la Alcaldía en el 2023, eso de por sí habla muy bien de ella.

Por su carisma, capacidad de comunicación y simpatía hubiera sido una buena candidata. Pero ella entendió que no era responsable buscar ser alcalde de Cali sin conocer el municipio y sin tener experiencia. Entonces declinó su aspiración y optó por acompañar la campaña de Eder.

Ya posesionado en el cargo, el alcalde decidió aprovechar el carisma, la inteligencia y el don de gentes de esta comunicadora y la designó en un cargo que le caía como anillo al dedo: secretaria de Turismo. En ese cargo a Mabel le tocó manejar la Cop 16, evento al que le sacó el máximo jugo y convirtió a Cali en el centro de todas las miradas.

Mabel tiene la certeza de que Cali tiene un enorme potencial turístico. No tiene mar, pero es la capital mundial de la salsa, se ha convertido en destino preferido de los pajareros del mundo, por ser una de las ciudades con mayor variedad de aves de todo el planeta. Y además tiene una gastronomía muy rica y diversa.

Para completar, es la puerta de entrada al Pacífico, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. No es raro, entonces, que durante el 2024 Cali haya recibido más de tres millones de visitantes.

Le fue tan bien a Mabel en esa secretaría que hace unos meses la nombraron secretaria de Desarrollo Económico, entidad desde la cual seguirá manejando el tema turístico pero además deberá de apalancar las pimes y las microempresas caleñas. Un reto social muy interesante.

Por añadidura, Mabel es mujer y negra, con lo cual si los caleños la llevamos a la Alcaldía mandaríamos un doble mensaje de inclusión.

No menos calificada para dirigir los destinos de Cali está Diana Rojas. La “caleñísima” tiene un gran plus y es que fue concejal de Cali y conoce como funciona la administración y como operan los políticos.

Y no fue cualquier concejal: desde su curul se dedicó a denunciar, de una forma muy valiente, la avalancha de irregularidades cometidas por Ospina y sus socios.

El actual Alcalde le encomendó manejar el Plan Cali500+, que está proyectando la ciudad para su quinto centenario. No digo que ese programa no sea importante ni que Diana ahí no esté realizando una buena labor.

Pero sí pienso que Eder le debería un cargo que le permita conocer mejor la administración, tener ejecución y ganar más visibilidad. Ese viraje le serviría a la Alcaldía, que se beneficiaría de la buena imagen que tiene Diana, y por supuesto a ella misma.

Diana ha demostrado tener carácter, cualidad exótica entre nuestros políticos, y muy necesaria para manejar un potro bravo como es la Alcaldía de Cali.

Me encanta que este par de mujeres estén haciendo el curso, que se estén preparando para nuevos desafíos y, porque no, para ser las sucesoras de Eder. A diferencia de mi respetada Vicky Dávila quien quiere debutar en política aspirando al cargo más importante del país.

Creo que es hora de que los caleños le demos a una mujer la oportunidad de asumir las riendas de la ciudad. Y esa mujer bien puede ser Mabel Lara o Diana Rojas. Como quien dice, nos toca escoger entre la rubia y la morena.

¿Y por qué no quedarse con ambas: primero la rubia y luego la morena o viceversa?

Lo cierto es que el futuro de Cali tiene aroma de mujer.

