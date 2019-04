“El fútbol femenino no tiene futuro”

En el programa el Vbar de Caracol Radio el exsenador y presidente del Tolima, Gabriel Camargo, se despachó en estos términos contra el fútbol femenino: “Lo que critiqué en diciembre, es que el fútbol femenino, como lo veo yo, es que no le veo futuro. ¿Por qué? no hay derechos deportivos ni patrocinios ni publicidad para poder explotar, porque ni siquiera se puede jugar de preliminar de los encuentros profesionales”. Ante la pregunta que le hicieron en Caracol, ¿Aún piensa que las mujeres toman más que los hombres? Camargo respondió: “Yo dije la verdad, y eso no me lo han podido desmentir ni criticar. Que las mujeres tomen más que los hombres es una simple opinión, ¿Cuál es el pecado? Me pusieron en la picota pública, es injusto lo que han dicho contra mí, formaron de la nada un ambiente áspero que no me lo merezco”. El tema está que arde en redes