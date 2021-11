El fracaso del uribismo en Rionegro, la supuesta "tierra de Uribe"

La comunidad rionegrera está segura de algo, y es que en la supuesta tierra de Uribe no habrá ni un solo voto más para el uribismo en las próximas elecciones

Por: Cristian David Garcia |

noviembre 21, 2021

En Rionegro, los últimos 2 periodos administrativos han sido una tortura incluso para quienes reglaron ciegamente el voto por el que dijo Uribe.

No se puede concebir un desarrollo territorial integral cuando las políticas impositivas de dos dictadorzuelos, bajo el nombre de alcaldes, pasan por encima de las voluntades y las necesidades básicas de la comunidad que se intenta gobernar.

Han sido evidentes los abusos y desusos que la administración de Rionegro, que impuso Uribe, han cometido en contra de las necesidades y beneficios que tienen los verdaderos Rionegreros.

Alzas descaradas a los impuesto prediales, interminables obras viales que una vez son acabadas necesitan reparar a los pocos día de inaugurarlas, baja planificación en el mantenimiento vial, donde incluso funcionarios adscritos al tránsito municipal hacen reparcheos improvisados en las abandonadas vías principales del municipio, embotellamientos vehiculares de hasta 2 horas en tramos de tan solo 1km a cualquier hora del día, detrimento patrimonial documentado por la Contraloría departamental en diversas áreas de inversión municipal.

Incluso malversación de los recursos en el programa de alimentación escolar (PAE), gastos incoherentes en obras vacías que solo tienen cemento, proyectos aprobados por el concejo municipal que rozan la linea de lo ilegal y traspasan la línea de lo moral y lo racional como lo es aprobar una terminal de transporte municipal que ni siquiera se encuentra fase preliminar para iniciar estudios de viabilidad o una biblioteca en un malecón ficticio al lado de un río en vía de putrefacción a falta de tratamiento de aguas residuales mientras que el agua potable municipal es casi nula mientras son innumerables los cortes de agua de hasta 72 horas en plena cabecera municipal y que son realizados sin previo aviso sin que la administración municipal de soluciones rápidas, optimas y oportunas que mitiguen los perjuicios .

En estas últimas dos administraciones la lista de desaciertos es larga y casi interminable, pues han sido 6 años de karma uribista que hasta los mismos seguidores del eterno expresidente no se quieren aguantar más y han hecho sentir a la comunidad rionegrera una sensación nauseabunda de solo imaginarse otros 4 años de calvario comunal con otra administración de el que diga Uribe.

Ahora la administración actual decidido revivir un ya moribundo, espantoso, inviable e ilegal proyecto llamado SONRIO, que prometía el paraíso en soluciones de movilidad del servicio público, o al menos eso creía el lunático exalcalde Andrés Julián Rendon y su sequito de colaboradores, pero esta vez bajo el nombre de SITIRIO y con el aval del actual alcalde Rodrigo Hernández, amigo íntimo del exalcalde, se presentó este nuevo proyecto de manera improvisada, como ya es costumbre en su administración, consiguiendo todo lo contrario que prometían.

Desataron el caos en las vías de Rionegro a solo pocas horas de iniciar el magno proyecto, propiciando un florero de Llorente en la comunidad rionegrera que fue sorprendida con este nuevo modelo de transporte que solo entiende quien desea sacar ganancias de él, pues la poca socialización, la desconexión con las comunidades y la muy incompetencia de los funcionarios de la Alcaldía para socializar el proyecto desencadenó el colapso y martirio que hoy viven los rionegreros cuando desean acceder a una ruta para llegar a su domicilio, trabajo, colegio o universidad, compromisos médicos y demás diligencias y actividades que día a día los rionegreros y orientales realizan, pues estas rutas, que además de subir drásticamente su precio hasta los 2900 pesos por trayecto, se realizan de manera arrítmica y en total desintonia con las necesidades urbanas y rurarles.

No se podía esperar algo distinto de este proyecto que fue realizado por personas que nunca han subido a un bus municipal, que carecen de conocimientos de tránsito y transporte, que viven en una burbuja burocrática y que invitan a usar el transporte público mientras ellos siguen transportándose en sus vehículos personales, algunos vehículos de estos tal vez todavía sin pagar, razón por la cual funcionarios de la misma administración no pueden alzar su voz de descontento dentro de la Alcaldía, si lo quisieran, por este proyecto que no beneficia a la comunidad a quien va dirigida y que deja muchas dudas de su verdadera intención de funcionar de una manera tan apresurada y poco planificada.

Ciudadanos en calidad de usuarios o no y gremio de transportadores aun tratan de entender este nuevo sistema lleno de rutas extrañas que ni los conductores se han aprendido, cartulinas pegadas en el parabrisas de los buses que indican a donde van y bolsas plásticas que sirven de polarizado para ocultar la anterior ruta que cada bus tenia, pago con tarjetas del sistema integrado que no se saben donde adquirir y mucho menos recargar, pues la socialización fue 12 horas antes de iniciar a operar.

La comunidad rionegrera tendrá muchas dudas sobre este nuevo intento de sistema integrado, pero está segura de algo, y es que en la supuesta tierra de Uribe no habrá ni un solo voto más para el uribismo en las próximas elecciones.