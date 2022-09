El 'feedback' que algunos políticos ignoran cuando pierden

Por: Álvaro Andrés Cotes Córdoba |

septiembre 09, 2022

El feedback, según la teoría, es la acción de ofrecer información a una persona sobre un resultado. El feedback se da en evaluaciones, consejos o incluso comentarios, y pretende aportar información para futuras mejoras.

Además, es la capacidad de un emisor para recoger reacciones de los receptores y modificar su mensaje, de acuerdo con lo recogido. Por eso el feedback es fundamental para dirigir una política aceptable para los ciudadanos.

Lo aprendí mucho en la facultad de comunicación social y lo he practicado infinidades de veces en los medios donde he laborado.

El feedback se da en todas partes y es muy necesario tenerlo en cuenta para no ser ignorado después. En política es vital si no quiere que ya nadie te pare bola.

Últimamente en Colombia, los políticos se olvidaron del feedback y por eso repiten y repiten los mismos discursos con los que alguna vez llegaron al poder y no se dan cuenta de los cambios en las reacciones de sus receptores.

Hay quienes ni siquiera leen las reacciones de los que leen los mensajes que ellos escriben en sus redes sociales, en la mayoría son reacciones negativas, pero como no las leen o leen solo las positivas, se imaginan que siguen teniendo una receptividad del cien por ciento, pero la realidad es otra.

No voy a decir nombres, pero los que me han leído últimamente, saben a quiénes me refiero, cuando digo que los políticos que han salido derrotados en política últimamente, no saben o ignoran el feedback de sus mensajes y por ello cada vez más van desapareciendo en el ámbito de la política.

Lo bueno de las redes sociales es que te muestra de inmediato el feedback de tus mensajes y te ayuda a darte cuenta enseguida si tiene o no que cambiar tu discurso. La mayoría ignora o no le para bola a esto último o tienen miedo de cambiar sus discursos y de ahí que volver a despertar la simpatía en el pueblo, les será imposible.