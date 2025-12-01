El fantasma de la vieja política resurge con fuerza tras el posicionamiento de Abelardo de la Espriella

Por: Fernando Ruiz R |

diciembre 01, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En reciente encuesta de INVAMER a la pregunta de por quién votaría para presidente en el año 2026, el resultado para los tres primeros fue: Iván Cepeda 31.9%, Abelardo de la Espriella 18.2% y Sergio Fajardo 8.5%. La buena posición de Abelardo de la Espriella en la encuesta, demuestra una vez más la causa por la cual las cosas no cambian de fondo, desde hace más de 100 años en Colombia. Muchas personas siguen votando por los mismos representantes de la derecha que nos han gobernado por ese tiempo y han dejado una herencia de problemas sociales y económicos muy difíciles de solucionar y es que la ideología de esta persona no es solamente de derecha sino de ultraderecha.

Al ser cuestionado por defender a un magistrado probadamente corrupto, respondió que una cosa es la ética y otra lo jurídico, ¿entonces está bien que los abogados solamente se dejen guiar por lo jurídico, sin importarles la parte ética y moral, que son tan necesarias en toda sociedad? En una declaración prometió “destripar” a la izquierda, sin interesarle en lo más mínimo el grave daño que ha ocasionado en nuestro país el discurso de odio y la polarización, y hasta ahora no se conoce mucho de sus propuestas de gobierno, fuera de sus ataques contra Petro y sus aliados. Bueno, pero él tiene el derecho a postularse como candidato presidencial siempre y cuando cumpla los requisitos de ley, pero ¿qué pasa con estas personas que lo apoyan? ¿Cuáles son sus ideas?

¿Qué conocimientos tienen de la verdadera historia de Colombia y la situación actual? ¿Qué los mueve a elegir a una persona tan cuestionable? Difícil de responder, pero lo que sí es muy fácil de concluir, es que mientras una buena cantidad de Colombianos siga eligiendo a este tipo de políticos, nunca se podrá iniciar los cambios de fondo que necesita nuestra sociedad tan atrasada y caótica.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.