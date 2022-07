.Publicidad.

La partida del músico no solo conllevó a que varios artistas de música popular como Arelys Henao y Jhonny Rivera se unieran para rendirle un homenaje en el coliseo Yesid Santos de Medellín, sino a que varios de sus amigos y parientes cercanos como Aníbal Ramírez conocido como “Pistolita”, quien fue guitarrista por más de 38 años de Gómez mostraran cuánto querían al cantante.

Y es que el lazo entre ambos músicos era tan sólido que la hija de Pistolita, el día de la muerte de Gómez, grabó a su padre llorando desconsolado por el fallecimiento de su amigo a quien también consideraba como un hijo. El video que se hizo viral demostró la tristeza en la que estaba embarcado el guitarrista de 88 años de edad.

Sin embargo, Aníbal reveló en “La Kalle” que la noche después de la muerte del cantante, él había perdido el sueño y cuando por fin pudo dormirse por tan solo media hora se le apareció Darío Gómez. Y es que Pistolita no sabe si lo vio despierto o dormido, pero de lo que sí está seguro es que pudo despedirse de su amigo.

“Se me apareció y me abrazo. Se me apareció vestido de blanco y me abrazo. Me decía que no llorara” comentó el guitarrista.

Cabe destacar que “Pistolita” conoció a Darío Gómez en una grabación cuando ambos eran jóvenes y luego de esto hicieron el exitoso tema “Nadie es eterno”.