El extraño caso del municipio donde sus habitantes prefieren que sus hijos nazcan en otro sitio

Las mujeres embarazadas prefieren ir a tener a sus hijos en otras partes y luego vuelven a Caicedonia. Esto tiene graves consecuencias en diferentes aspectos

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vásquez |

noviembre 12, 2025

Caicedonia está padeciendo un fenómeno que ya empieza a ser notorio: cada día el municipio tiene menos ciudadanos. No es que se vayan o que fallezcan, sino que los nacimientos se están registrando en otras ciudades.

Me dediqué a indagar un poco sobre las consecuencias que los nacimientos de bebés fuera del municipio tienen. Según el DANE y las proyecciones hechas para 2025 basadas en el censo de 2018, Caicedonia tendría para el año en el que estamos 29.646 habitantes. Los expertos han señalado que los nacimientos y registro en otros lugares afectan la real estadística del municipio, ya que el bebé nacido es registrado, por ejemplo, en Armenia, pero la madre reside en Caicedonia y es en esta última ciudad donde debería quedar inscrito.

Este hecho va cambiando el mapa real de los habitantes de la ciudad y reduce el número de ciudadanos nacidos en La Centinela del Valle.

¿Pero eso en qué nos va a afectar?, dirán muchos. Los registros de nacidos en otras poblaciones alteran las estadísticas demográficas porque se suma un nacimiento, que realmente no le pertenece a esa ciudad, y aumenta así la tasa de natalidad de la otra.

Esto, a su vez, afecta las cifras que permiten la planificación del municipio: ¿cuántas plazas de colegio se necesitan? ¿Qué servicios médicos se deberían tener? ¿Qué sitios de atención geriátrica se podrían implementar? Y otros aspectos importantes.

Estos datos determinan los dineros que pueden llegar al municipio para las inversiones sociales, y al aparecer con menos habitantes de los que realmente residen allí, afecta esos rubros para la ciudad. Es decir, la distribución de los dineros públicos va a favorecer a la ciudad en la que se hizo el registro del nacimiento y va a desfavorecer a la ciudad en donde realmente habita esa persona.

La planificación urbana se ve afectada y el diseño de políticas públicas igual, porque las cifras de habitantes esta distorsionada por el fenómeno ya mencionado.

La preocupación que manifiestan algunas personas tiene un asidero que vale la pena tener en cuenta, pues toda la población se ve afectada en actividades que pueden representar beneficios para los habitantes de la ciudad, tales como subsidios, servicios sociales, entre otros.

También se asegura que para los investigadores como demógrafos y epidemiólogos, estas cifras —incorrectas— se convierten en dolores de cabeza. Supongamos que se quiere hacer, supongamos un estudio sobre embarazos, pero resulta que muchos de esos partos sucedieron en otro municipio, los datos no serán precisos o fiables.

Se están proponiendo algunos correctivos, como por ejemplo, conseguir que el registro civil de nacimiento indique el municipio donde vive la madre y no donde fue el parto, es decir, que se privilegie el lugar de residencia de la mamá. Estas decisiones se están discutiendo en el Congreso, para dar fuerza de ley a esta iniciativa. Entidades como el Registro de Afiliados a Salud, el DANE y la Registraduría, están recomendando incluir en el registro la residencia habitual de la madre y no donde nació el bebé. La recomendación ya existe falta que se aplique.

Vale la pena pensar en la inquietud de las personas que siguen cuestionándose por qué Caicedonia tiene cada vez menos habitantes.

