El experimento azerbaiyano con el que Petro le apuesta a acabar con la pesadilla de hacer filas para todo

Colombia se prepara para conocer una de las experiencias más innovadoras en la prestación de servicios públicos a nivel mundial: el modelo de Servicio ASAN

Por: Slendy Michelle Mendoza Uribe |

enero 27, 2026

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En febrero de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia anunció como una “gran noticia” la firma de un Memorando de Entendimiento con la Agencia Estatal de Servicios al Ciudadano e Innovación Social de la República de Azerbaiyán, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos. El propósito del acuerdo es avanzar en la simplificación e innovación de la prestación de servicios públicos, mediante la adopción de buenas prácticas probadas a nivel internacional.

El memorando contempla la introducción en Colombia de la experiencia del Servicio ASAN, reconocido globalmente por su eficiencia, transparencia y enfoque centrado en el ciudadano. Asimismo, incluye la organización de programas de pasantías para funcionarios colombianos en los centros ASAN de Azerbaiyán y la transferencia de conocimientos y mejores prácticas con el acompañamiento directo de expertos azerbaiyanos. De concretarse plenamente, Colombia se convertiría en el primer país del continente americano en implementar este modelo, que ya ha sido replicado con éxito en Europa, Asia y África.

¿Qué es el Servicio ASAN?

El Servicio ASAN fue creado en 2012 por iniciativa del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, como parte de una profunda reforma institucional orientada a modernizar la administración pública. Su principio rector es sencillo pero transformador: un modelo de “ventanilla única” que permite a los ciudadanos acceder de manera ágil, transparente y eficiente a una amplia gama de servicios del Estado y del sector privado, bajo un mismo techo.

Actualmente, los centros ASAN ofrecen más de 400 servicios, prestados por 15 entidades públicas y 30 organizaciones privadas. Entre ellos se incluyen trámites de identificación, registro civil, servicios notariales, migratorios y financieros, todos diseñados para reducir la burocracia y maximizar la satisfacción ciudadana. Los resultados son contundentes: Azerbaiyán cuenta hoy con 28 centros ASAN en funcionamiento, que han atendido más de 91 millones de solicitudes, con un índice de satisfacción ciudadana del 99,8 %.

La inclusión es otro pilar fundamental del modelo. Para atender a poblaciones alejadas o con acceso limitado a los centros físicos, la agencia implementó el ASAN móvil, una flota de buses especialmente equipados que recorren regiones remotas llevando los servicios públicos directamente a las comunidades. A esto se suma una estrategia innovadora de comunicación y transparencia, que incluye ASAN Radio y ASAN TV, plataformas públicas orientadas a informar, educar y fomentar la participación ciudadana, fortaleciendo la confianza entre el Estado y la sociedad.

Con el paso del tiempo, el Servicio ASAN se ha consolidado como un producto institucional distintivo de Azerbaiyán y ha despertado un creciente interés internacional. La agencia ha firmado más de 30 memorandos y acuerdos con países y organizaciones multilaterales. Estados como Indonesia, Uganda, Uzbekistán, Etiopía, Afganistán y Pakistán ya han adoptado y puesto en funcionamiento este modelo como herramienta para modernizar sus servicios públicos.

El reconocimiento internacional ha sido igualmente significativo. El Servicio ASAN ha recibido dos premios de las Naciones Unidas (en 2015 y 2019) y fue distinguido como el “Mejor Servicio Gubernamental del Mundo” durante la X Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. Además, su enfoque ha sido respaldado por resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018 y 2023, que destacan la importancia de servicios públicos eficientes y transparentes como condición para la promoción de los derechos humanos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Según informó la agencia estatal AZERTAC, tras la firma del memorando con Colombia ya se han discutido los primeros pasos concretos para su implementación. La parte colombiana destacó que el modelo ASAN causó una impresión muy positiva y expresó su expectativa de avanzar próximamente en medidas prácticas dentro del marco de esta cooperación bilateral.

La eventual implementación del modelo ASAN en Colombia no debe entenderse únicamente como una transferencia de tecnología administrativa. Representa, sobre todo, una oportunidad concreta para transformar la relación entre el Estado y los ciudadanos, colocando la eficiencia, la transparencia y la dignidad humana en el centro de la prestación del servicio público.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.