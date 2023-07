El Estado colombiano también es culpable en la formación de las autodefensas

Es responsable por no cumplir con un principio de la Constitución Nacional al generar cuidado de su población y crear fuentes de trabajo honesto

Por: Jairo Hernan Delgado Lara |

julio 31, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Yo era un joven viajero de una empresa multinacional que todos los meses tenía que viajar por la zona del Magdalena medio a visitar comercialmente a mis clientes, cuando en esta época comencé a notar que la mayoría de ellos cuando llegaba muy temprano a trabajar no se encontraban en sus negocios, y sus esposas me comentaban que estaban haciendo polígono con algunos miembros de la fuerza pública.

Y allí estaban ganaderos, comerciantes, médicos y mucha gente de bien.

-Publicidad.-

Todos ellos comentaban que estaban cansados de la orfandad en que los tenía el Estado, pues todos eran víctimas de robo, saqueos, vacunas económicas, amenazas y en fin, parecía que la tranquilidad de estas regiones había terminado para siempre, y jamás hubo una fuerza contundente capaz de enfrentar a todos los bandidos.

Entonces resolvieron asociarse campesinos y toda la fuerza civil para enfrentar a estas bandas y a sus apoyadores. Pasaron algunos años y yo ya no estaba en este país, y en aquellos lugares me vine a enterar por los medios que aquellos a quienes eran gente común de la región hoy eran calificados de autodefensas y asesinos del lugar.

Publicidad.

Me dio tristeza y hoy me da mucha más al saber que estas personas honestas que generaban empleo y trabajo para la región sean condenados por el hecho de buscar autodefenderse de delincuentes vulgares. Entonces aquí también tiene gran culpa el Estado y la justicia debe valorar esta negligencia por no cumplir con un principio de la Constitución Nacional al generar cuidado de su población y crear fuentes de trabajo honesto.