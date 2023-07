El estadio de fútbol y las otras obras con las que el Ñoño Elías hipnotizó a Sahagún

.Publicidad.

Bernardo Miguel 'el ñoño' Elías Vidal fue recibido como un gran líder en su natal Sahagún, en Córdoba, despues de purgar más de seis años de cárcel por corrupción. Cientos de paisanos vestidos de amarillo salieron a las calles a recibir al puesto en libertad condicional al cumplir las tres quintas partes de la condena de casi siete años que le impuso la justicia en 2018 por haber recibido dinero de la firma Odebrecht.

El recibimiento del ñoño Elías en Sahagún demuestra que sigue siendo un cacique político de importancia en la Costa, donde al parecer a muchos no les importa mucho el pasado corrupto de sus líderes, pero por qué allí quieren tanto al exsenador.

Cientos de de sahagunenses agradecen al político la construcción de varias obras de importancia que le dieron una nueva cara al municipio, como la Plaza de mercado, la Terminal de transportes y el estadio de fútbol, entre otros.

El estadio fue inaugurado el 3 de junio del 2016 con la presencia del entonces presidente Juan Manuel Santos, quien fue recbido con una gigante ovación de los primeros 4.600 espectadores que llenaron las gradas del nuevo estadio.

Santos estaba vestido con la camiseta blanca que usaba la selección Colombia en los entrenamientos. En una de las porterías lo esperaba Armando Tuirán Paternina, el portero más importante en la historia del municipio, alguien que alcanzó a atajar en las divisiones inferiores del América de Cali. Santos tomó el balón, lo puso en el centro del área y disparó. Paternina, a sus 74 años, detuvo el penal del presidente.

El estadio Armando Tuirán era tal vez la obra cumbre que le regalaba el Ñoñismo a Sahagún. El congresista del partido de la U le había entregado, direccionando recursos del presupuesto nacional, del departamento y el municipio a su pueblo cinco parques, ciclorrutas, plazas de mercado, una terminal de transporte, uno de los acueductos más modernos de Colombia y una avenida principal revestida de palmeras. Sahagún era el eje de su proyecto político que se convirtió en una verdadera máquina de votos que coronó en la reelección de Santos, de quien solo podía llegar agradecimientos. Pero nada se comparaba con ese estadio. Era la segunda cancha sintética más grande de Colombia después de la del Alfonso López de Bucaramanga, cuatro torres de iluminación, camerinos para local, visitante y árbitros, y 5.000 metros cuadrados de espacio asignado a las vías de acceso.

En ese julio del 2016 el Ñoño era el rey de Sahagún. Recorría sus calles atestado de simpatizantes que querían darle la mano y recibir su saludo característico: Pa’lante. La primera vez que este joven ingeniero civil se casó le ofreció una parranda vallenata abierta a todo el pueblo. La gente decía que lo único que le hacía falta que le hiciera a Sahagún era un segundo piso. El estadio sería la joya de la corona.

Desde que llegó a la Cámara de Representantes en el 2006 con 40.000 votos, convirtió a Sahagún en su causa y la gente le creyó. En el 2010 llegó al senado con 74 mil votos cifra que duplicaría en el 2014 con 140 mil sufragios con la mayor votación de Colombia. Durante el gobierno Santos reinó y logró una cuantiosa mermelada, millonarios contratos que direccionó para obras en su municipio y algo en el departamento. Alcanzó lo que tantos congresistas buscan: una interacción personal con el Presidente que lo llevó incluso a compartir las alturas en el avión presidencial y a compartir con la tribuna para vitorear a la Selección Colombia.

No se ahorró un peso en la obra. El contrato para su construcción fue de $11.455.315,382 ejecutado por la Unión Temporal BERAKAH cuyo representante legal era Alfredo Ramón Bula Dumar, quien fue señalado por el exfiscal Gustavo Moreno de haber sido puesto en la dirección de FONADE para convertir la entidad en un fortín para mover su maquinaria política.

Uno de los contratos que le cuestionaron más a FONADE en la época de Bula Dumar fue el que suscribió el 17 de diciembre de 2012 con BERAKAH para construir el Armando Tuirán. El contrato tuvo 26 prórrogas y se vino a terminar, completamente, en julio del 2016, un mes después de que el presidente Santos lo inaugurara. Ni el propio Ñoño se imaginó que dos años después entraría a los mismísimos infiernos con el destape de los sobornos de Odebrecht.

El estadio fue un logro celebrado en Sahagún y en toda la región. Si bien el equipo Jaguares de Córdoba lo usó durante algunos partidos del fútbol profesional colombiano mientras terminaban el Jaraguay de Montería, el estadio fue la sede de la Liga Eñe. Dirigido por Julio Feris Elías, primo del Ñoño, la liga convocaba a 20 equipos, cada uno conformado por 25 jóvenes de los municipios de Sahagún, Chinú, Pueblo Nuevo, Ciénaga de Oro en Córdoba y la Unión de Sucre. El Ñoño dotó a cada equipo con tres tipos de uniforme, guayos y canilleras. Además, el propio senador pagaba de su bolsillo los $40 millones que cuesta la manutención del estadio. Para las dotaciones Feris Elías contó con dos contratos con la gobernación de Córdoba por 40 millones de pesos ambos firmados e iniciados el 21 de septiembre del 2015.

Las actividades y los gastos alrededor del estadio y el futbol se han convertido, en la defensa del Ñoño para justificar el destino de os $ 16 mil millones que recibió de sobornos de Odebrecht para actuar en llave con su coterráneo Otto Bula y servir de enlace con el Congreso y el gobierno para lograr no solo conseguirles contratos sino condiciones favorables de los mismos.

El objetivo de la Liga Eñe, apoyada por el Ñoño, era no sólo conseguir nuevos prospectos para el fútbol profesional colombiano entre los 500 jóvenes inscritos, sino para evitar que una generación de cordobeses entraran a engrosar las bandas criminales que pululan la región. El sentido social de este programa y el estadio ha servido para el alegato de la defensa para evitar que una primera sentencia de seis años se convierta en quince si la Fiscalía le prueba los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Su abogada Silvia Rugeles busca demostrar que los recursos recibidos no fueron menores, no superaron los % 5 mil millones y que su destino no fue el enriquecimiento personal del Ñoño Elías sino la construcción del estadio y los programas sociales alrededor del futbol. Su defensa incluso especifica que entre el 2016 y 2017 habría pagado $2.008.283 millones para dotar a 800 deportistas, la compra de equipos electrónicos y la nómina de trabajadores del estadio de Sahagún.

Pero esta no fue la única construcción emblemática que inmortalizó al Ñoño Elías en su natal Sahagún. Las obras de Ñoño Elías por las que lo aman en su pueblo son la Terminal de transportes y de la Plaza de mercado y un coliseo de boxeo que poco se ha utilizado. Estos sitios, aunque tienen sus problemas tienen la firma del ñoñismo y le entregan la veneración del pueblo de Shagún, que lo defiende y lo venera como el cacique que siempre ha sido.