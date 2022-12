¿Se pasó de showsera? El escándalo que le armó Natalia París a Avianca

.Publicidad.

Por estos días muchos famosos han viajado para el cierre de año, sin embargo, parece que la elección que hicieron de aerolínea no ha sido la mejor, pues muchos de ellos se han quejado al respecto, entre ellos la Dj y modelo Natalia París.

A través de sus redes sociales, la también empresaria dio a conocer el descontento que vivió con algunos empleados de Avianca.

-Publicidad.-

Sin dar muchos detalles de lo sucedido, la modelo en sus historias de Instagram, aseguró que

dos empleados habían sido groseros , por lo que decidió grabar al hombre y a la mujer, quienes la ignoran completamente mientras ella dice que desea denunciarlos.

Vea también: La nueva salida en falso de Natalia París

Publicidad.

“Vean, yo no me suelo quejar nunca en Avianca, de hecho, soy una defensora de Avianca. Pero estos dos chicos, pues, en una grosería. Los quiero denunciar, porque no hay derecho que haya gente así en Avianca. Que es una gran empresa”. inició diciendo Natalia Paris.

Posteriormente, aseguró que los trabajadores la estaban evitando “Esa caga... de la gente usar tapabocas es como esos heaters que escriben por las redes sociales y nadie los ve, creen que nadie los ve”, fueron las palabras con las que la modelo cerró su relato en Instagram.

Natalia Paris aseguró que su crítica no era para Avianca, sino para las personas que allí laboran, según ella, porque hacen quedar mal a la aerolínea “Así no, gente. Hacen quedar mal a Avianca. Avianca es valiosa” esta fue la frase con la que acompañó los videos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)