¿Chances para la selección Colombia? El equipo que podría quedar fuera de Catar y no es Ecuador

El mundial de Catar 2022 volvió a ser noticia después de que la FIFA declarara que la selección de Túnez, actual clasificada a la cita orbital, podría quedar suspendida por la intromisión del gobierno en situaciones que le competen totalmente a la Federación de Fútbol de ese país.

Según lo contó la BBC, dichas advertencias se dieron después de que el ministro de Juventud y Deportes de Túnez, Kamel Deguiche, comentara la posibilidad de acabar con las oficinas de la Federación de Futbol de Túnez para que el gobierno tenga control sobre el equipo nacional.

Así las cosas, si el gobierno de Túnez no aclara la intenciones que tiene con la Federación antes del 4 de noviembre, la FIFA está en todo el derecho de eliminar a la selección de Túnez de Catar 2022 y darle el cupo a otro país.

Ahí es donde entra la posibilidad para la selecciones que no lograron su pase directo. Y en ese caso sería una selección africana la que reemplazaría a Túnez, siendo la principal candidata Mali, selección que perdió el tiquete a Catar frente a las Águilas de Cartago. La selección Colombia no tendría ningún chance al pertenecer a otra confederación, así que no hay porqué emocionarse.