El equipo de escoltas que el Liverpool envió a Colombia para cuidar a Luis Díaz

.Publicidad.

Las últimas semanas no fueron nada sencillas para Luis Díaz. El futbolista, que milita en Liverpool FC, tuvo que enterarse del secuestro de su papá en la lejana Inglaterra y durante 12 días la incertidumbre no le dio tregua hasta que, finalmente, el ELN decidió liberar a su progenitor sano y salvo. Lucho viajó a Colombia, con motivo de las eliminatorias sudamericanas, pero aprovechó para ver a su padre y abrazarlo. Aun, desde Liverpool no estarían tranquilos con la seguridad de Luis Díaz al y lo habrían enviado con agentes.

| Vea también: La verdad detrás de la novela de Julián Quiñones y su no llegada a la selección Colombia

-Publicidad.-

¿Liverpool está preocupado por la seguridad de Luis Díaz?

Según lo confirmó el periodista colomboitaliano, Jacobo Solano Cerchiaro, la directivas del equipo red no se fían de la presencia de Luis Díaz en territorio colombiano y, por eso, le otorgaron un equipo de seguridad de la mismísima Scotland Yard, policía metropolitana de Londres. Esto se debería a que en Liverpool están preocupados por el futbolista, después de todo lo que sucedió con el secuestro de su papá, y no quieren sorpresas con su jugador estrella.

@LuisFDiaz19 está aterrizando en Barranquilla, hay un dispositivo de seguridad muy grande de la policía de Colombia, y la gran novedad es que viene con agentes de Scotland Yard. En Liverpool no están tranquilos con su seguridad en Colombia. — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) November 14, 2023

Aun así, la información dada por el comunicador no ha sido confirmada, ni por la Federación Colombiana de Fútbol, ni por el propio Liverpool; pero podría ser cierta debido al gran dispositivo de seguridad que la Policía Nacional llevó a cabo para recibir al guajiro en el aeropuerto de Barranquilla. Hay que recordar que el futbolista es titular indiscutido de Néstor Lorenzo y que, si nada extraordinario ocurre, estará frente a la selección de Brasil este 16 de noviembre en el Metropolitano.