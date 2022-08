El engorroso camino para que Petro pueda cumplir sus propuestas

Por: Alberto Murillo Hurtado |

agosto 18, 2022

En forma comparativa, podríamos pensar: ¿por qué la mayoría de propuestas de todos los gobiernos antecedentes desde hace 50 años en nuestro país, han terminado en expectativas frustradas de desarrollo o de mejoramiento socioeconómico, o en muchos otros casos concluyeron añadiéndose a la gran lista de “elefantes blancos” de los mandatos de turno. Trataremos de explicar que estos dos factores de fracaso, son consecuencia en primer lugar: de la tramitología, politiquería y corrupción y en segundo término, en la falta de consulta ciudadana y acercamiento a las verdaderas y objetivas necesidades de las poblaciones empobrecidas, con equivocadas políticas de formulación de proyectos sociales, diseñados desde escritorios burócratas en Bogotá.

El novedoso plan de gobierno de presidente Petro tampoco alcanzaría llegar a ser un modelo de desarrollo posible, alcanzable, sostenible, sustentable y duradero, sin la total colaboración de la ciudadanía, comunidades, gremios, inversionistas, ONG y todas las entidades del gobierno, y el papel más importante de la nueva propuesta: el cambio total de actitudes, principios, valores, acciones e interrelaciones que emprendemos en la cotidianidad los 50 millones de habitantes del territorio, ciudadanos colombianos: verdaderos y únicos motores del cambio integral personal propuesto.

Comencemos a describir el difícil proceso que deben seguir los planes de gobierno en el Legislativo hasta convertirse en programas de acción con la gente: en primer lugar hay que convertir las ideas y propuestas en políticas, estrategias, planes, programas y proyectos, y en leyes y planes de acción (estatutarias, orgánicas u ordinarias), y esto se lleva a cabo en el congreso de la república, deben surtir cuatro debates, dos en comisión y dos en plenaria, y posteriormente los firma el presidente, publicación y promulgación de la ley.

Los cuatro debates conllevan el tiempo que requieran los actores participantes, para objetar, adicionar, justificar, cambiar, modificar, negar o aprobar todos y cada uno de los artículos de la ley, y en la práctica se demuestra que se ha convertido el proceso en una herramienta dilatoria por parte de los opositores para no lograr su feliz culminación. aclaremos que no se han presentado aquí otros diversos requisitos en el trámite de leyes, como son la designación de ponentes, las publicaciones, etc.

Los trámites de leyes exprés que piensa el gobierno, reducirían el tiempo global, pero no los trámites de la ley, ya que los tiempos máximos de discusión en cada etapa se reducen a treinta días (30 días hábiles, que se convierten en seis semanas calendario), y que en el global del marco de tiempo, podría estimarse en 24 semanas, sin las demoras normales de las discusiones globales, preacuerdos y los tiempos de publicación y de promulgación, podrían estar cercanos al año de aprobación de la ley correspondiente.

Sigue en su orden de ejecución, la conversión de la ley en el plan de desarrollo, establecimiento de la estructura de los planes, dentro de las normativas nacionales e internacionales, con los objetivos, metas, actividades, y logística para cada actividad y acción, dando un marco de estructuración, que unidas las partes conformen en todo de la ley y sus posibles impactos socioeconómicos dentro de la sociedad (de corto y mediano plazo) pues los impactos que realmente le interesan al gobernante, es que las acciones contribuyan a un mejor estar pero en períodos de largo plazo. Por ejemplo, una acción para lograr una buena formación profesional de un joven debe traducirse a largo plazo, en un buen posicionamiento laboral o un emprendimiento exitoso del joven ya en época de adultez.

Estamos acostumbrados a exigir y poder ver la inmediatez de las acciones y programas de gobierno, porque siempre estamos pensando en cemento, hierro y ladrillos, pero pocas veces nos hemos detenido a observar los beneficios o impactos positivos que se han causado dentro de la sociedad con dichas acciones (tema de discusión e investigación en la evaluación expost de programas y acciones de gobierno, a mediano y largo plazo). Cuando esos logros del futuro, hayan solucionado la problemática objeto del programa, se podría entonces asegurar que las leyes, planes de desarrollo, programas y proyectos fueron o son efectivos, eficientes y de gran impacto social, logrando el cambio, de lo contrario se ha gastado pólvora en gallinazos como se dice popularmente.

Por último, es de resaltar de nuevo el grado de participación que se requiere con estas propuestas gubernamentales, no solo para involucrar a la ciudadanía en los procesos de cambio y mejoramiento, sino con el objetivo expreso de mejorar la organización ciudadana, y los respaldos definitivos que deben lograrse con la mayor cantidad posible de actores activos participando: en la comprobación de los múltiples hiper-diagnósticos existentes en los centros de documentación gubernamentales sobre la pobreza, la hambruna, el desempleo, la inseguridad, la insalubridad, los deslazamientos forzados y violencia, el despojo de las tierras y propiedades, las condiciones inexistentes o mínimas de los estratos 1 y 2 dentro de la categorización de las necesidades básicas insatisfechas (nbi) y la situación de miseria en la que se encuentran los grupos étnicos y de colonos, en los sitios más recónditos de nuestra geografía: riveras de ríos, orillas de mares, lugares desérticos o de acceso imposible

Pues bien, se convierte en todo un reto para este gobierno lograr cambiar el flujo de: necesidades humanas hasta soluciones de gobierno, que tradicionalmente ha sucedido en forma descendente desde el gobierno, la burocracia, los técnicos, los contratistas y los beneficiarios, y desde ahora con las nuevas metodologías y cambios de actitudes, tienen que convertirse en una vertiente de propuestas que fluyan desde el pueblo y sus necesidades, hasta las altas esferas legislativas y del gobierno. O sea en sentido inverso a como suceden actualmente.

Y aquí viene el importante y definitivo apoyo ciudadano al gobernante, en esta legislatura no podemos esperar que sigan fluyendo descendentemente las leyes, plan de desarrollo, programas, proyectos y las acciones de los contratistas, o que lleguen representantes del gobierno o de los contratistas, y en el interior de nuestros hogares nos indiquen o entrenen sobre los comportamientos para evitar la violencia intrafamiliar, o cómo mejorar nuestras condiciones higiénicas en la preparación de los alimentos, por ejemplo, desde ya debemos mancomunadamente con las familias, vecinos y amigos de la cuadra vincularnos a todas las acciones y reuniones que se convoquen en la vereda o barrio, con el fin de mejorar las condiciones de bienestar, salud y vida en nuestras comunidades, debemos comenzar a trabajar ya, y poner a trabajar a los líderes y organizadores comunitarios en entrenamiento de metodologías poco utilizadas pero muy efectivas del trabajo social, y son las técnicas de investigación acción participativa (iap) desarrolladas en colombia por el dr. orlando fals borda, importante sociólogo, autor de la historia doble de la costa, y otros importantes textos relacionados con la sociología colombiana y latinoamericana, reconociendo que la comunidad latina manifiesta la misma idiosincrasia y problemática social y económica (ver: campesinos de los andes y otros escritos antológicos, una sociología sentipensante para américa latina, la violencia en colombia tomos 1 y 2, etc.).

Es muy importante comentar que para estos casi imposibles momentos de inicio del trabajo social que todos debemos emprender al unísono, contamos con un excelente potencial del capital humano colombiano que está prácticamente a nuestras manos, y que podría servir de básica orientación e inicio de todas estas acciones y son: líderes y trabajadore(a)s sociales, directivos de juntas de acción comunal capacitados, estudiantes de últimos semestres relacionados con nuestras comunidades, profesionales investigadores y docentes de los colegios públicos y universidades cercanas o relacionadas, profesionales y ONG de diversas especialidades tales como: sociología, psicología social, administración, economía, ingenierías, tecnologías, licenciados en ciencias sociales, artes visuales y musicales, deportólogos y licenciados en deportes, médicos y paramédicos, ambientalistas y licenciados en ciencias biológicas y del medio ambiente, por mencionar algunas áreas del conocimiento relacionadas con el programa de la Colombia potencia mundial de la vida. inclusive les puedo comentar que con las experiencias que he podido tener sobre este tipo de acciones de investigación –acción, o diciendo y haciendo, muchos jóvenes desempleados han podido encontrar nuevas y potenciales fuentes de trabajo.

Las universidades públicas y/o privadas, institutos técnicos y tecnológicos pueden también jugar un importante papel dentro de estas posibles acciones con las comunidades, cambiando las tradicionales tesis y trabajos de grado (inoficiosas e improductivas tareas de pregrado) por trabajo social con las comunidades, dándole a los estudiantes la gran oportunidad de optar por esta alternativa, para graduarse como profesionales. de esta manera y con sus orientadores y directivos docentes, pueden capacitar estos recursos del capital humano en pro de la nueva Colombia: del bienestar, la salud, el empleo, el trabajo, la paz, la vida, el nuevo ordenamiento social y el progreso (parodiando los principios de la bandera de Brasil: orden y progreso).

Concluimos el presente artículo, con la idea, que también las entidades de control, cómo la Contraloría debe permitir que las veedurías ciudadanas, legalmente organizadas puedan y deben participar activamente como interesados objeto de los programas en el control que no se acostumbra a realizar por ninguna organización y es desarrollar sistemas de prevención, observación o conclusión de anomalías en el manejo de los presupuestos y actividades relacionadas de la contratación en todos los momentos y actividades relacionadas de la contratación: control preventivo o control previo, control de ejecución o desarrollo y control de cierre y culminación de proyectos, lo mismo que la evaluación expost, que no se realiza en nuestro medio, por razones ya mencionadas en anterior párrafo.

El estatuto general de la Contraloría General también aporta una excelente herramienta para un control efectivo, oportuno y determinante para la buena marcha de los proyectos y programas estatales, y es con la vigilancia de las veedurías ciudadanas respectivas, actuar en tiempo real de control, ante los avisos preventivos que puedan dar los veedores ciudadanos, a través del equipo de la dirección de información, análisis y reacción inmediata de la contratación, diari, de la Contraloría General de la Nación, y crear los equipos élites preventivos de la corrupción, con los representantes de la Procuraduría, la personería y la Fiscalía General de la Nación. Estas herramientas, más la observancia ciudadana, podrían permitir un excelente sistema preventivo de la corrupción, ya que las veedurías ciudadanas observan, controlan y dan el aviso oportuno a las anomalías de la contratación, para su oportuna y eficiente acción de prevención por parte del gobierno central.