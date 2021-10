El ejemplo de La Liendra: por fin se vacunó e invitó a sus seguidores a hacerlo

Por: Jose Fernando Fuertes Bucheli |

octubre 19, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

El influencer Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, por fin se vacunó contra la Covid-19. Eso sí, fue en medio de un divertido espectáculo para quienes estaban cerca y para los que lo seguían por redes, dado el temor que manifestó por las agujas a pesar de sus múltiples tatuajes. En historias de Instagram, manifestó:

"No me la quería poner, sé que hay muchas especulaciones, pero me la voy a poner también por salud, estoy muy asustado, le tengo mucho miedo a las agujas, aunque tenga tatuajes" Además, invitó a la población a vacunarse: "¿Ustedes ya se vacunaron? y si no, lo deberían hacer a pesar de la existencia de muchos mitos".

-Publicidad.-

Siete horas después de vacunarse, subió una historia de Instagram donde estaba relajado, tranquilo como siempre y mostró su corte de cabello y uno de sus grandes tatuajes, quizás como indirecta para quienes se burlaban por su temor a la inyección de la vacuna.

Ahora bien, analizando la situación con más detalle, que Gómez se haya vacunado, compartiera su experiencia e invitara a la población a vacunarse es un ejemplo para los influenciadores que aún no se vacunan y no promueven la vacunación contra Covid-19, puesto que socializar la importancia y seguridad de la vacunación e invitar a la población a hacerlo genera un importante impacto en materia de salud pública, que es mayor cuando se dirige la estrategia a un grupo de seguidores con similitudes sociodemográficas.

Publicidad.

La importancia de socializar la información real y basada en la ciencia está documentada en artículos científicos que intentan brindar estrategias para disminuir el impacto de la información confusa, incorrecta y falsa (infodemia). Por lo tanto, los influenciadores deberían considerar ayudar a disminuir el impacto de la pandemia y la infodemia, promoviendo la vacunación y demás estrategias recomendadas por los entes gubernamentales y las sociedades médicas científicas.

Los comentarios en una publicación que subió el influencer a Instagram —en la que se muestra antes de recibir la vacuna— evidencian cómo algunos de sus seguidores le contaban sus buenas experiencias con la vacuna, mientras que otros cuestionaban por el temor que Gómez tiene a las agujas de la vacuna y no a las de las máquinas de tatuar