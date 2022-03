El duro momento que atraviesa Nórida Rodríguez en una cama de hospital

.Publicidad.

"No hay que dar nada por sentado. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Lo único real que poseemos es el tiempo presente. El hoy es el mayor regalo que podemos recibir, porque nos ofrece nuevas oportunidades de dar y recibir amor, de cambiar, de mejorar, de enmendar, de cerrar ciclos, de empezar de nuevo, de perdonar, de ser perdonado y de sanar" escribió Nórida Rodríguez en un reciente video que publicó en sus redes sociales y preocupó a sus seguidores inmediatamente. Aunque la actriz se mantiene alejada de las pantallas nacionales, junto a su esposo el también actor Toto Vega e hija no dejan de lado el cine y su famoso Festival. Sin dar muchos detalles sobre su padecimiento, la mujer se mostró acostada en una camilla y con una cánula en su brazo izquierdo.

