El durísimo golpe que dejó en la lona a Edgar Rentería. ¿Culpa de Petro?

Su proyecto soñado, Arena del Rio, no se ejecutará y tendrá que devolverle la plata a cada uno de los 550 inversores del complejo

Edgar Rentería es una de las glorias más grandes de nuestro deporte, un beisbolista que supo hacer una fortuna en el béisbol de los Estados Unidos donde ganó dos series mundiales. Uno de sus proyectos soñados, el complejo Arena del Rio, que costaba 400 millones de dólares, se fue al traste. En un comunicado escueto la firma, Two Way Stadiums, se excusó por la coyuntura económica y anunció que el proyecto no va mas. La excusa fue la devolución del peso: “coyuntura inversionista con las altas tasas de interés, la devaluación del peso colombiano y el aumento de la inflación”.

Renteria tendrá que devolverle el dinero a 550 socios que invirtieron en el ambicioso proyecto. Este es el trino con el que se le dio fin a uno de los más ambiciosos proyectos de Barranquilla. ¿Se podrá levantar el más grande de nuestros beisbolistas de este golpetazo? ¿Qué tanto tuvo que ver el gobierno Petro en la complejidad económica que terminó con el sueño del Niño de Barranquilla?

Carta abierta a la opinión pública. pic.twitter.com/kYLg19GSFP — Arena del Río Barranquilla (@ArenadelRio_Baq) May 2, 2023