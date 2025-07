El duelo que le cambió la vida a Raúl Ocampo, el galán de la televisión que hoy brilla en MasterChef

Pasar por una prueba de ese tipo siendo jóvenes no es fácil. Menos en una relación expuesta por la fama como la del reconocido actor y Alejandra Villafañe

Pasar por una prueba de ese tipo siendo jóvenes no es fácil. Menos en una relación expuesta por la fama como la del reconocido actor y Alejandra Villafañe. Desde el primer capítulo de esta nueva temporada de MasterChef Celebrity, Raúl Ocampo llamó la atención de compañeros y televidentes, y no precisamente por su destreza al cocinar.

Aunque es algo que ha ido mostrando con el pasar de los días, su primera impresión corresponde a ser el galán del programa. Sus compañeras Valentina Taguado y Valeria Aguilar se mostraron bastante interesadas, asegurando que es un “bombón”. Pero como suele pasar en la televisión, tras ese rostro perfecto hay una historia desgarradora que no todos conocen.

Su trayectoria actoral, a sus 34 años, ya es bastante larga. Aunque en un principio estudió Administración de Empresas, decidió abandonar esos estudios para convertirse en actor, pues descubrió que esa era su verdadera pasión. En televisión, hizo parte de producciones como Enfermeras, Café con aroma de mujer, Ana de nadie, Rigo, Al son que me toquen bailo, Malcriados, entre otras.

Además, en teatro estuvo en obras como La cena de los idiotas, Liga de campeones y El señor Villegas. Aunque sin duda, uno de sus papeles en televisión más recordados fue cuando interpretó a Carlos en Café con aroma de mujer, un personaje homosexual que se convirtió en un gran desafío para su carrera artística. Fue una interpretación que lo sacó de su zona de confort, lo retó y le abrió nuevas puertas en la industria.

La impresionante historia de vida detrás de Raúl Ocampo

Aunque muchas personas lo reconocen como un galán de novela, este joven nacido en Santa Marta es mucho más que eso. Todo empieza en 2020, cuando inicia una relación con la también actriz Alejandra Villafañe, quien falleció el 21 de octubre del 2023 a raíz de un fuerte cáncer. A partir de ese momento, no se le ha visto públicamente otro romance. Aunque eso sí, algunas mujeres han hecho público su interés en él, él se ha mantenido reservado.

Su romance empezó como muchos: con una amistad, según contó en algunas entrevistas. “Teníamos un juego chistosísimo que era el de ‘quiero que sepas que…’, porque ella veía una serie mala, muy mala en Netflix y en esa serie resulta que las amigas españolas decían como: ‘Venga fea, si me muero mañana quiero que sepas que te quiero’”. Lo que comenzó como una broma, se convirtió en declaración. “Así que yo un día le digo: ‘Ey, Ale, si me muero mañana quiero que sepas que me gustas’”, confesó el actor en una entrevista.

Tiempo después, se enteraron de la enfermedad de Alejandra y el samario estuvo todo el tiempo a su lado. No la soltó. Fue él quien la rapó cuando inició el tratamiento de quimioterapia. La acompañó en su dolor, en sus luchas, en su resistencia. Sin embargo, la actriz falleció y ahí Raúl tuvo que enfrentar esa fuerte noticia y rehacer su vida sin el amor de su vida. Muchas personas en el medio lo admiran porque, lejos de desaparecer o frenar su carrera, el actor trató de salir adelante, continuar en diferentes proyectos y expresarse a través de la escritura, lanzando un libro bastante conmovedor sobre cómo afrontar una despedida de este tipo.

Su faceta como escritor y su nuevo libro

Junto al también actor Jorge Enrique Abello, publicaron el libro La despedida a través de la Editorial Planeta. Se trata de un diálogo estructurado en cuatro actos, donde reconstruyen los últimos cinco meses de vida de Alejandra Villafañe. El proyecto, impulsado primero por Abello, incluyó a Ocampo pese a que su terapeuta le advirtió que aún era muy pronto para abordar ese dolor.

El resultado, sin embargo, es una obra íntima, profunda y valiente. En estas páginas, Ocampo encontró una vía para desahogarse. Reconoce que atravesó un estado de confusión y bloqueo mental, donde los recuerdos resultaban a veces demasiado incómodos. Aun así, decidió “viajar al infierno” para extraer su experiencia y convertirla en un testimonio con el que espera acompañar a quienes han sufrido pérdidas trágicas. Abello también rescata el objeto de servicio del libro: brindar una mano amiga, ofrecer esperanza sin clichés.

Lejos de ser un manual de autoayuda, La despedida plantea una conversación genuina sobre la vida, la muerte y el proceso del duelo, sin fórmulas ni respuestas fáciles. Ocampo afirma que el libro lo ayudó a comprender que se puede estar “triste y feliz, sanando al mismo tiempo”, y que el mejor modo de honrar a Alejandra es recordar su alegría, su fuerza y el legado de vivir con plenitud. En un mundo donde el duelo suele vivirse en silencio, Raúl decidió hablar y compartir su herida con otros que también han sufrido una pérdida.

Hoy Raúl Ocampo se sostiene en pie entre dos escenarios: el de la televisión y el de la memoria. La vida le arrebató a quien consideraba su compañera, su amor, su refugio. Pero no lo hizo desaparecer. Por el contrario, le dio una nueva voz.

