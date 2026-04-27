- El drama de los abuelos gringos en Nueva York a quienes les están robando sus casas

El alcalde Mamdani crea la Oficina de Prevención del Robo de Títulos tras la captura del concejal Chi Ossé. Una medida para frenar el saqueo de viviendas en NY

Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass

Zohran Kwame Mamdani abrió la primera Oficina del Alcalde para la Prevención del Robo de Títulos de Propiedad de la ciudad y nombró a Peter White como director de dicha oficina. Fue la detención esta semana del concejal Chi Ossé, quien protestaba contra el desalojo de residentes de larga data, lo que atrajo la atención de Mamdani hacia esta problemática.

El alcalde afirmó que estableció esta oficina porque el robo de títulos “es un problema que aqueja a la ciudad desde hace años a los propietarios de vivienda”, en especial a aquellos neoyorquinos mayores que poseen una vivienda sin hipoteca. Este delito —donde criminales de cuello blanco utilizan trámites fraudulentos para sustraer viviendas— constituye una amenaza persistente para la clase trabajadora.

“El robo de una vivienda es el robo del futuro de una familia”, sentenció el alcalde Mamdani. Según la Oficina del Contralor de Nueva York, esta práctica consiste en transferir ilegalmente el título de propiedad mediante falsificación o fraude, sin el conocimiento del dueño. Generalmente, el objetivo son personas mayores o ciudadanos con dificultades financieras, a quienes engañan para que firmen documentos bajo falsas promesas.

Modalidades de una estafa despiadada

En el caso de inmigrantes mayores, se han detectado "abogados" que los hacen firmar documentos fraudulentos bajo el pretexto de trámites vecinales o asesorías de inversión. En otros casos, son los propios inquilinos quienes falsifican firmas para "comprar" o "ceder" la propiedad. Incluso se registran casos de cuidadores que se apoderan de las viviendas alegando abandono familiar, como ocurrió con una propiedad valorada en casi dos millones de dólares.

Mamdani fue enfático: “El robo de títulos de propiedad se ensaña con los neoyorquinos que menos pueden permitirse sufrirlo. Hoy, desplegamos toda la fuerza del gobierno para proteger el patrimonio generacional”. Actualmente, se estima que al menos 3.500 familias enfrentan problemas serios de robo de propiedades en la ciudad, incluyendo casos documentados de familias colombianas que hoy luchan por recuperar su hogar.

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