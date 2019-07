El documento perdido que salvaría la curul de Mockus

Una acta de Corpovisionarios sería la que terminaría de salvar la curul del senador verde Antanas Mockus y le daría la razón a su defensa, el abogado Humberto de la Calle, quien ha sostenido que Mockus no tenía ninguna inhabilidad para aspirar al Congreso. El documento del 2006 daría cuenta de la delegación de la representación legal de la corporación que hizo Mockus al director ejecutivo en aquel entonces. Pero el acta no aparece en la Cámara de Comercio de Bogotá, que aseguró tener un vacío de registros del 1 al 4 de septiembre de 2006 y del 3 al 10 de octubre de 2014. Sin embargo, en el portal web de la CCB apareció un comunicado en el que aseguraba no haber archivado un documento del 2006, que supuestamente demostraría la delegación de funciones, pues “no contenía más actos sujetos a registro”. De aparecer esa acta quedaría saldada la silla de la Alianza Verde en el Senado.

