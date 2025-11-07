El disfraz de los independientes: la nueva estrategia de la derecha para las elecciones del 2026

Por: Fernando Ruiz R |

noviembre 07, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Para las elecciones de presidente del 2026, un precandidato de derecha propone que sea un candidato de derecha y uno independiente para llegar a la segunda vuelta. Pero veamos cuáles son los llamados por él independientes. Habla de exgobernadores, pero no menciona nombres, sin embargo, es conocido de todos, que la mayoría de éstos son de derecha. Nombra a Juan Daniel Oviedo exdirector del DANE, que puede ser independiente en cuanto que no está afiliado a ningún partido, pero sus ideas son claramente de derecha.

Mauricio Cárdenas también está en la misma situación de independiente nominal, es una persona respetable, pero pertenece a las élites colombianas y, por lo tanto, también de ideas de derecha. Juan Manuel Galán es presidente del partido Nuevo Liberalismo, al igual que Cárdenas pertenece a las élites Colombianas, aunque sus ideas son de centro-derecha. Menciona finalmente a Sergio Fajardo, que además de no estar afiliado a ningún partido de derecha o de la izquierda, es el único que podría decirse que sí es independiente porque además sus ideas son de una ideología de centro.

En resumen, es muy difícil en este momento encontrar candidatos viables de centro, que deben ser la opción para la transformación de Colombia, pues está más que demostrado que la derecha que ha gobernado por más de 100 años y ahora la izquierda están enfrascados en la lucha por el poder y no les preocupa llevar a cabo los cambios que requiere nuestra sociedad, sino que buscan el poder para su propio beneficio e intereses ideológicos y de grupo.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.