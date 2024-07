El dilema del consumidor responsable

Por: Jhoan Sebastian Fuentes Hernandez |

julio 12, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En un mundo cada vez más consciente de los desafíos ambientales y sociales, muchos de nosotros nos esforzamos por ser consumidores responsables. Compramos productos orgánicos, optamos por energías renovables y buscamos alternativas más sostenibles en nuestra vida diaria. Pero ¿qué sucede cuando millones de personas toman estas decisiones simultáneamente? ¿Realmente estamos haciendo la diferencia que creemos?

Un estudio reciente arroja luz sobre esta cuestión. Es el estudio Understanding Markets with Socially Responsible Consumers de Marc Kaufmann, Peter Andre y Botond Kőszegi publicado en Quarterly Journal of Economics. Ese trabajo revela que la dinámica del mercado puede complicar nuestros esfuerzos por ser consumidores socialmente responsables. Los investigadores descubrieron que, incluso cuando las personas están dispuestas a pagar más por productos más éticos o sostenibles, el impacto real de estas decisiones puede ser menor de lo que esperamos, o incluso contraproducente en algunos casos.

..Publicidad..

El fenómeno se conoce como "efecto de amortiguación". Imagine que decide reducir su consumo de carne para disminuir su huella de carbono. Su decisión individual parece simple: menos carne en su plato significa menos emisiones. Sin embargo, a escala de mercado, las cosas se complican. Cuando muchas personas reducen su consumo de carne, el precio tiende a bajar. Esta caída de precios puede llevar a que otros aumenten su consumo, contrarrestando parcialmente el efecto de su decisión inicial.

...Publicidad...

Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Los investigadores descubrieron que no todos percibimos nuestro impacto en el mercado de la misma manera. Aproximadamente el 38% de los consumidores entienden intuitivamente este efecto de amortiguación. Estos "consumidores racionales" reconocen que sus acciones individuales tienen un impacto reducido en el panorama general.

....Publicidad....

Por otro lado, el 54% de los consumidores creen que sus acciones tienen un impacto directo y completo. Estos "consumidores ingenuos" piensan que, si dejan de comprar un kilo de carne, la producción global de carne se reducirá exactamente en esa cantidad. Aunque esta visión no es precisa en términos económicos, puede llevar a comportamientos más proambientales en algunos casos.

Sin embargo, en mercados más complejos con múltiples productos interrelacionados, la situación se invierte, dando lugar a lo que podríamos llamar "la paradoja del consumidor ingenuo". Aquí, las buenas intenciones pueden tener consecuencias inesperadas y potencialmente negativas.

Tomemos el ejemplo de los vehículos eléctricos. Un consumidor ingenuo podría pensar: "Si compro un carro eléctrico, reduciré drásticamente mis emisiones de CO2". Parece lógico, pero veamos qué podría suceder a escala de mercado:

El aumento en la demanda de coches eléctricos lleva a un incremento en la demanda de electricidad. Dependiendo de cómo se genere la electricidad en la región, esto podría resultar en una mayor producción de energía a partir de fuentes no renovables. La mayor demanda de baterías podría aumentar la extracción de materiales como el litio o el cobalto, con sus propios impactos ambientales. El precio reducido de los coches de combustión usados podría llevar a que más personas los compren y los usen por más tiempo.

El resultado neto podría ser una reducción de emisiones menor a la esperada, o incluso un aumento en algunos escenarios.

Otro ejemplo ilustrativo es el de la ropa de segunda mano. Un consumidor ingenuo podría pensar que al comprar ropa usada está reduciendo la demanda de ropa nueva y, por tanto, el impacto ambiental de la industria textil. Sin embargo:

Si la demanda de ropa de segunda mano aumenta, sus precios podrían subir. Esto podría llevar a que menos personas donen ropa, prefiriendo venderla. Las organizaciones benéficas podrían recibir menos donaciones de ropa. Si la diferencia de precio entre ropa nueva y usada se reduce, algunas personas podrían volver a comprar ropa nueva.

Estos ejemplos no sugieren que comprar coches eléctricos o ropa de segunda mano sea malo. En muchos casos, estas acciones siguen siendo beneficiosas. Lo que nos muestran es que el impacto de nuestras decisiones de consumo es más complejo de lo que podríamos pensar inicialmente.

Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Significa esto que nuestros esfuerzos por ser consumidores responsables son en vano? En absoluto. Pero sí sugiere que necesitamos repensar nuestro enfoque.

Una conclusión clave que surge de este análisis es que, en muchos casos, reducir el consumo general podría ser más efectivo que simplemente cambiar a alternativas supuestamente más sostenibles. La reducción del consumo evita muchos de los efectos secundarios y rebotes que vemos con el consumo "responsable". Menos consumo significa menos producción, menos uso de recursos y menos externalidades negativas, independientemente de la complejidad del mercado.

Sin embargo, es importante reconocer que cierto nivel de consumo es necesario y que un cambio drástico podría tener impactos económicos significativos. La clave está en encontrar un equilibrio y en ser más estratégicos en nuestras decisiones de consumo.

Aquí hay algunas estrategias que podemos adoptar: