El día que Reinaldo Rueda rechazó a Millonarios para ganar la Libertadores con Nacional

Según lo confesó el técnico, cuando estaba a punto de llegar a Bogotá, el presidente del club verdolaga le hizo una oferta que no pudo rechazar. Lo demás es historia

.Publicidad.

Si hay un técnico que sea respetado por toda la hinchada de Atlético Nacional es Reinaldo Rueda. El vallecaucano fue el artífice de la Copa Libertadores que el verde ganó en el año 2016; y de no haber sucedido lo de Chapecoense, seguramente habría convertido al club colombiano en el único equipo capaz de levantar la Libertadores y la Sudamericana en el mismo año. Sin embargo, la historia pudo haber sido otra. Y es que antes de fichar con el cuadro paisa, Rueda ya tenia todo listo para llegar a Millonarios.

Según lo confesó el técnico en una charla, cuando estaba dispuesto a viajar a Bogotá para ultimar los detalles del contrato con Gustavo Serpa, presidente de millos, apareció Juan Carlos de la Cuesta y casi lo obligó a firmar por el equipo paisa. “Cuando yo ya estaba casi listo en Millonarios, me llama el doctor Juan Carlos De La Cuesta y me dice: ‘profe, queremos hablar con usted’. Y yo le dije: ‘voy para Bogotá’. Me respondió: ‘Usted ya es el técnico de Nacional, vamos a publicarlo en las redes'”.

-Publicidad.-

| Vea también: La montaña de plata que habría pagado Nacional por el brasileño que reemplazará a Jefferson Duque



Después de dicha llamada, el presidente de Nacional viajó al día siguiente a Cali para cuadrar todos los detalles del contrato, no solo con reinaldo Rueda sino con todo su cuerpo técnico. Y según lo afirmó el vallecaucano, la idea de que “A Nacional no te lo ofrecen dos veces en la vida”, fue la que lo llevó a irse a Medellín y empezar a entrenar al cuadro verdolaga.

Publicidad.

🤨 ANÉCDOTAS: Reinaldo Rueda cuenta cómo fue su llegada a Atlético Nacional. pic.twitter.com/O6A3naWwa1 — Gustavo López (@guslopezinfo) November 9, 2022

Lo que pasó después quedó escrito en paginas dorada del futbol colombiano. De la mano del vallecaucano, Atlético Nacional logró alzar por segunda vez en su historia la Copa Libertadores de América, fue campeón de la Recopa Sudamericana, ganó dos títulos de liga colombiana, alzó una Copa Colombia y se llevó una Superliga colombiana. Además, llegó a la final de la Copa sudamericana, todo un mago de la dirección técnica.