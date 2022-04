El día que Freddy Rincón fue maltratado por ser negro en el Real Madrid

.Publicidad.

En una década donde los jugadores colombianas iniciaban sus aventuras por Europa, el mejor fichaje de todos fue el de Freddy Rincón por el Real Madrid. Luego de una buena temporada en el Napoli llegó a España en 1995 por petición de Jorge Valdano pero el mal momento del equipo y problemas internos hicieron de su estadía una pesadilla.

El Coloso compartió equipo con figuras como Laudrup, Míchel, Luis Enrique y Hierro, pero los malos resultados causaron la salida de Valdano como técnico y de Ramón Mendoza como presidente. Nada fue fácil para Rincón que nunca pudo adaptarse y tuvo problemas dentro del equipo. En entrevista para AS en el 2018 dijo que le quedó un remordimiento con un jugador y el nuevo presidente no se la puso fácil. "Con lo único que tuve un sinsabor… Hubo con un jugador, que me reservo el nombre, y el presidente Lorenzo Sanz, que fue el mayor problema. "Yo era el único hombre negro aquí. Sanz ya había dicho que cuando fuera presidente, el primero en irme sería yo. El entrenador me había elogiado, pero le arrancaron la oreja y no me pusieron".

Él mismo reconoció que antes de que echaran a Valdano ya estaba todo muy difícil porque el técnico tenía mucha presión encima, pero que para destacar en el Real Madrid "me faltó ser blanco. No sufrí el racismo día a día, pero para jugar dentro del Real Madrid, sí".

