El día que en Falabella podrá comprar muchos productos hasta con el 60% de descuento

.Publicidad.

Después de un mes lleno de diferentes ofertas y descuentos, muchas empresas se preparan para la época decembrina y para ello siguen disponiendo decenas de descuentos para sus clientes. Una de estas compañías es Falabella, aunque en octubre tuvieron grandes jornadas de precios especiales, en noviembre llevaran a cabo un madrugón enfocado en la navidad.

El próximo 4 de noviembre, la empresa chilena en el marco del 'Madrugón de descuentos de navidad' promete descuentos únicos para los colombianos en productos de tecnología, vestuario, tenis, zapatos, perfumería, relojes, tecnología, juegos de exterior, bicicletas, adornos y decoración navideña, entre otros.

-Publicidad.-

| Vea también: Los descuentos de hasta un millón de pesos de Alkosto para estrenar computador y celular

En las tiendas físicas el horario del madrugón será desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. y en su página web irá desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m.

Publicidad.

Descuentos del madrugón de Falabella

Ropa: 30% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 20% con otro medio de pago.

30% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 20% con otro medio de pago. Tenis: 30% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 20% con otro medio de pago.

30% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 20% con otro medio de pago. Zapatos: 30% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 20% con otro medio de pago.

30% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 20% con otro medio de pago. Perfumería: 40% de descuento.

40% de descuento. Relojes: 50% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 40% con otro medio de pago.

50% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 40% con otro medio de pago. Televisores y tecnología: con hasta el 50%.

con hasta el 50%. Juegos de exterior: 60% de descuento.

60% de descuento. Bicicletas: 50% de descuento.

50% de descuento. Adornos y decoración navideña: 20 % de descuento con otros medios de pago y 30% de descuento con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella.

20 % de descuento con otros medios de pago y 30% de descuento con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella. Ropa de cama: 50% de descuento

En cuanto a los productos del hogar que estarán en oferta también habrá vajillas, muebles, camas y colchones. Cabe mencionar que los descuentos solo son para referencias seleccionadas.