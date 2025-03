El día en que RCN le jugó sucio a Juan Diego Alvira y lo dejó sin trabajo "Se te cae el mundo"

El presentador habló de uno de sus momentos más duros en el que el canal le hizo un gran promesa para que dejara Semana y al final no salieron con nada

.Publicidad.

Juan Diego Alvira alcanzó la fama cuando era uno de los presentadores del noticiero de Citytv. Su carisma lo llevó a convertirse en una de las caras más reconocidas de este informativo, hasta que en 2011, Noticias Caracol lo fichó, arrebatándole a Citytv una de sus piezas clave. Su llegada al canal no pasó desapercibida y, durante años, el ibaguereño se consolidó como uno de los periodistas más importantes del informativo. Se ganó el corazón de los hogares colombianos, y muchos televidentes se conectaban a cada emisión solo para verlo. Su popularidad fue tal, que logró crear un gran club de fans durante su paso por el noticiero.

Juan Diego Alvira y su paso por Noticias Caracol.

Aunque su carrera como presentador y periodista estaba en su punto más alto, en 2022 tomó una decisión radical. Recibió una oferta del Grupo Semana que resultó irresistible, aunque no fue fácil de aceptar. Sin embargo, la actitud de Noticias Caracol facilitó todo: a pesar de haber sido uno de los rostros más queridos del informativo, simplemente le dieron la mano, le agradecieron y lo dejaron ir. Un golpe duro, especialmente después de haber entregado tanto a una empresa que se convirtió en su hogar. Tras su salida, se esperaba que el ibaguereño brillara en su nuevo camino, pero no fue así.

..Publicidad..

|Le puede interesar Las 2 presentadoras de Noticias Caracol que no se pueden ver ni en pintura

...Publicidad...

Si bien su paso por Semana no fue del todo exitoso, logró realizar algunos reportajes llamativos. Sin embargo, era evidente que ese no era su mundo. La televisión, los sets y la adrenalina del en vivo eran lo que realmente emocionaban a Juan Diego Alvira. Por ello, solo permaneció allí unos meses. Lo que pocos supieron hasta ahora es que RCN le hizo una oferta que parecía imposible de rechazar. No obstante, lo que parecía un sueño terminó en nada.

....Publicidad....

La promesa incumplida de RCN a Juan Diego Alvira

La fama y el perfil de Juan Diego Alvira eran exactamente lo que un medio de comunicación necesitaba. Su capacidad para atraer audiencias era innegable, gracias a los años de trabajo que lo consolidaron como un referente del periodismo televisivo. Por eso, en 2022, el Canal RCN puso sus ojos en él.

Recientemente, Juan Diego Alvira habló sobre este episodio, que hasta ahora solo era un rumor. Según él, se reunió con el director del noticiero, el presidente del canal y otra persona más, quienes le hicieron una oferta irresistible: un programa propio y un sueldo envidiable.

Eso sí, había una condición: renunciar a Semana. En un mes, lo volverían a contactar para concretar todo. RCN quería evitar cualquier conflicto con los Gilinski, dueños de Semana. Juan Diego Alvira cumplió su parte y notificó a sus jefes que se iba a “tocar puertas”. No obstante, parece que Gilinski ya sospechaba de los planes de RCN, por lo que, sin pensarlo dos veces, le ofreció el prime time de las 7 p. m. como presentador. Una decisión que parecía lógica, pero que finalmente no se concretó.

Los días pasaron y la esperada llamada de RCN nunca llegó. Esto, por supuesto, preocupó al periodista, quien decidió comunicarse con el canal. La respuesta fue desesperanzadora: una crisis económica había impedido su contratación, aunque él ni siquiera estaba al tanto. El mundo se le vino abajo, pues, por factores ajenos a él, se quedó sin el pan y sin el queso.

¿Qué hizo el periodista tras este difícil momento?

El periodista sintió un gran temor ante esta situación, como le pasaría a cualquiera en su lugar. Sin embargo, la vida le tenía preparada una nueva oportunidad: se convirtió en embajador de una marca durante un año, lo que le dio tranquilidad momentánea.

Poco después, llegó otra gran salida. Como bien se sabe, en 2023, Canal Uno lo fichó y le dio su propio espacio, Sin carreta, un programa con reportajes únicos y llamativos.

Además, a finales de 2024, Juan Diego Alvira se sumó a La W Radio, donde se ha vuelto una voz habitual en las mañanas de la emisora. Así, el tolimense logró superar uno de los momentos más difíciles de su carrera y hoy sigue cosechando éxitos, a pesar de que RCN le prometió el cielo y luego lo dejó con las manos vacías.

Vea también: