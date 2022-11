.Publicidad.

Gustavo Alfaro ha sido uno de los comentaristas que mas cariño ha generado en los seguidores del Gol Caracol. Estuvo en el espacio deportivo durante mas de 14 años y acompañó a la selección Colombia en la eliminatorias a Sudáfrica, a Brasil y a Rusia; y fue el comentarista estrella de los mundiales transmitidos por el canal de los Santo Domingo.

En el año 2018, la oportunidad de dirigir a un grande llegó y poco a poco fue dejando de lado el mundo de los medios. Se fue a Argentina a ser el técnico de nada mas y nada menos que Boca Juniors y allí tuvo un paso interesante, ganó la supercopa argentina. Eso le sirvió como trampolín para ser contratado por la selección de Ecuador en 2020; y con el tri logró clasificar al mundial de Catar 2022.

Pues resulta que Alfaro esta jugándose la vida en el mundial para lograr la clasificación a octavos de final. Su equipo está en el grupo A, con Catar, Países Bajos y Senegal; y después de la victoria frente a los locales está tratando de derrotar a la naranja mecánica. Sin embargo, a Caracol no le pareció tan importante ese partido como para transmitirlo en sus pantallas, ya que cuando uno prende el TV lo que ve es Día a Día.

No se sabe si Caracol tuvo la oportunidad de elegir los partidos que transmitirá en el mundial o no; pero si fue así, es casi una falta de respeto que no pasen el compromiso de Ecuador contra Países Bajos, y no apoyen al comentarista que durante años hizo mas interesantes los cubrimientos de sus partidos.

Que bárbaro lo de Gustavo Alfaro, hace cuatro años estaba comentando el mundial para caracol, y hoy está dirigiendo un partido del mundial — Andres Baron🇵🇹🇵🇹🇵🇹 (@baronjuanMFC) November 20, 2022