En marzo de este año, Lina Tejeiro y el cantante Andy Rivera dieron fin a su relación luego de estar cerca de 9 años juntos. Sin embargo, la actriz conoció recientemente al músico Juan Duque con quien inició un nuevo romance, lo cual cuestionó a muchos acerca de los sentimientos que podría tener Rivera y cómo lo habría afrontado.

No obstante, en un concierto en Cartagena, el artista confesó con algunas palabras lo que podría ser una indirecta a Tejeiro, según quedó registrado en un video, el cantante expresó ante sus asistentes el siguiente mensaje: "esta canción va dedicada para cuando uno reacciona tarde, mi gente, uno pierde a alguien que quería, y ya tiene una persona nueva, uno es como 'qué hueva', ya pa' qué".

Asimismo, aprovechó para cantar un fragmento de su nueva canción llamada ‘Te perdí’, la cual estaría dedicada a Lina Tejeiro. “Esta no la he lanzado y me da sustico, pero voy a tirar un pedacito cortico” fueron las palabras con las que inició Rivera.

Por su parte, la letra de la canción habla de un amor que ya no está disponible y con el que no tiene ninguna comunicación. "Si ya me olvidó, yo por qué no la olvido, yo sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, pues dejé ir lo que más quería, y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni buenos días" cantó Andy Rivera.

Lo cierto es que Lina se encuentra viviendo un apasionado romance con Juan Duque como se ha visto en sus redes sociales donde comparten contenidos juntos constantemente. Cabe resaltar que ambos se conocieron en una fiesta de cumpleaños de Aida Victoria Merlano pero no fue hasta que se enviaron mensajes por Instagram que empezaron a hablar.

