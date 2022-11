El descaro del Gobierno: reparar a las víctimas con bienes que le quitan a la gente honrada

Por: dario hidalgo |

noviembre 30, 2022

Si no lo estuviera viviendo en carne propia no lo creería. He leído bastante historia y no encuentro similitudes con lo que esta haciendo el Estado colombiano, y más exactamente, la justicia con personas que somos totalmente ajenos al conflicto armado a las que se nos despoja de nuestro patrimonio para reparar a las víctimas de los paramilitares.

Vaya uno a saber cumpliendo qué indicador de desempeño los fiscales de justicia y paz están al acecho de cualquier bien que haya pertenecido, así sea por un microsegundo, en un pasado lejano a algún paramilitar, para perseguirlo y entregarlo al fondo de reparación de víctimas.

Les tiene sin cuidado que los llamados "terceros de buena fe y sin culpa" hayamos pagado con nuestro trabajado y ahorros por dichos bienes, con flojos argumentos y prácticamente sin pruebas influyen en los magistrados para que estos ordenen la confiscación de estos bienes y pasen al fondo de reparación de victimas donde terminan abandonados y deteriorados, inservibles ni para las victimas ni para sus legítimos titulares.

Lo importante es cumplir el indicador, confiscar la mayor cantidad de bienes para tener satisfechos a sus jefes, como cuando los soldados cercenaron la vida de miles de jóvenes para satisfacer la sed de resultados de los coroneles, los mal llamados "falsos positivos".

El Estado no aprende y continúa navegando en el circulo vicioso de solucionar injusticias creando otras injusticias que perpetua la violencia y nos tiene condenados a una guerra infinita, pretende reparar a las victimas del conflicto armado victimizando a ciudadanos que no tienen nada que ver con aquel conflicto.

Es la historia repetida, solucionan un conflicto creando otro peor. Crearon y convivieron con el paramilitarismo para defenderse de las injusticias de la guerrilla, el resultado, millones de víctimas que hoy pretenden reparar con el patrimonio de gente honrada.

La guerrilla a su vez se origina como una de las consecuencias de la fantástica solución que idearon para terminar la guerra entre liberales y conservadores: el Frente Nacional, que consistió en repartirse el poder entre liberales y conservadores dejando por fuera del reparto a las corrientes políticas que no eran ni lo uno ni lo otro.

Y esta guerra entre liberales y conservadores a su vez fue fruto de la macabra solución que hizo el establecimiento a un problema llamado Jorge Eliécer Gaitán que amenazaba con dar fin al imperio de la desfachatez con que se ha gobernado a Colombia desde que el hombre blanco piso estas tierras.

El despojo tiene el siguiente modus operandi: a una audiencia "reservada" asisten:

Un fiscal, un representante de la Procuraduría, otro de las víctimas del conflicto armado, el defensor de los paramilitares (paracos que de forma tramposa años atrás vendieron los bienes y por lo tanto les importa un pito lo que ahora disponga la justicia de ellos), y una magistrada que escucha y luego decide. Ni un alma que represente a las futuras victimas, a los próximos despojados por el estado.

En medio de la unanimidad de opiniones de funcionarios que disponen de las propiedades de otros como si estuvieran repartiendo cartas en un juego de uno, un alma caritativa se atreve a recordarle a la magistrada que sus deciciones afectan a terceros, que asi exista una ultima oportunidad de demostrar la buena fe, esta requiere de la contratación de costosos abogados y que la gran mayoría de personas son gente humilde que no cuenta con los recursos económicos para contratar un abogado que "mal defienda" sus intereses.

La magistrada escucha y anota dicha lamentable situación pero prosigue, "víctimas colaterales" pensará, en su afán de cumplir su objetivo de reparar a las victimas. Al final ordena la confiscación del bien. ¿A quien le importa la situación en la que dejan al despojado.?

En la historia, cuando alguien cae en desgracia frente al poder, suele ser condenado a la expoliación. Los reyes confiscaban las riquezas de sus consejeros que ya no le eran útiles. En el vecino país era famosa la expresión "exprópiese" que se daba contra aquellas empresas o personas que no se alineaban con las exigencias del régimen chavista. Pero en Colombia es mucho peor, se expropia sin saber la razón, ni la falta, ni el delito cometido. Simplemente hoy tienes un bien y mañana no. Si lo necesitas pues busca como contratar un abogado para que te defienda.

Ojo, que no estoy hablando de bienes despojados a las víctimas del paramilitarismo.

El caso que denuncio se trata de bienes que fueron adquiridos y luego vendidos en el mercado inmobiliario sin que haya mediado la violencia en la negociación. Simplemente el estado en su complicidad pasada con estos grupos les permitió a sus miembros disfrutar de la legalidad, comprar, vender y tener propiedades sin ser perseguidas.

Cuando esta gente ya no le era útil, la parsimoniosa justicia les dio un margen de espera para que tengan tiempo de deshacerse de sus propiedades y seguir llenando sus arcas ilegalmente. Y ya cuando las propiedades estaban en manos de gente honrada, ahí si actúa la justicia con contundencia.

No contentos con arrebatarte tu patrimonio te exigen que para defenderte tengas que contratar a otro pillo de su mismo gremio. Un oportunista abogado que te cobra 20 o 25 millones de pesos sin garantizarte ningún resultado.

Si no tienes o no quieres acceder a semejante requisito, pues simplemente jódase. Entre bomberos no se pisan las mangueras.

Al final el paraco cumple una irrisoria pena porque sus victimas ya fueron reparadas con bienes ajenos; los jueces y magistrados con la conciencia tranquila porque "cumplieron" su deber, los fiscales quedan bien con sus jefes por cumplir sus metas y los abogados felices de la pelota con los 20 o 25 millones de pesos que le paga el mas huevón de la cadena alimenticia.

Si haz sido victima de una situación similar te invito a que me escribas al siguiente correo me cuentes tu caso y nos unamos para buscar los medios de defender nuestro patrimonio: