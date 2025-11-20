El derrumbe de la cooperación en Inteligencia

Como nunca en la historia reciente del país, las bases fundamentales de la cooperación se han vilipendiado descaradamente por un gobernante errático

Construir o destruir la cooperación internacional en inteligencia, no es como soplar y hacer botellas. Tampoco se hace o deshace por el capricho temperamental, desafiante o retaliatorio de un gobernante; no obstante, el daño causado por dictaduras y régimenes aliados de las mafias, carentes de escrúpulos, alcanza un costo multidimensional enorme, que para el caso de Colombia, de continuar esta absurda coyuntura del “cambio”, tardará en repararse.

Reitero lo dicho en columnas anteriores. Después de tres años largos de un gobierno desastroso, afortunadamente subsisten instituciones de seguridad y de defensa sólidas, constitucionales, respetuosas de los principios y de los mecanismos de cooperación internacional, que con acertada estrategia han logrado conminar las insensatas y extremas intenciones del Ejecutivo. Solo habita una excepción, la Agencia Nacional de Inteligencia, DNI a la que le han dado jaque mate. (Sugiero leer columna anterior, Jaque mate a la Inteligencia Nacional).

En Colombia, los procesos de cooperación internacional en materia de inteligencia, investigación criminal y operaciones bajo la competencia del Ejecutivo, han conservado una tradición impoluta, por ello nos respetaban, por ser fieles a los principios de coherencia, reciprocidad, respeto mutuo y soberano, y prevalecencia del interés común.

la Política Exterior que define la actitud estratégica del Estado en asuntos de seguridad y defensa, no importan en el actual gobierno

La mala noticia es que la Política Exterior que define la actitud estratégica del Estado en asuntos de seguridad y defensa, no importan en el actual gobierno. En consecuencia están inactivas las mesas de Alto Diálogo Político Bilaterales y Multilaterales, y cuando se convocan no hay interés de las contrapartes. Mecanismos tradicionales y muy efectivos como las COMBIFRON, Comisiones Binacionales Fronterizas con los países vecinos, a través de los cuales se intercambiaba inteligencia, investigaciones y operaciones conjuntas contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, están prácticamente congelados. Solo se busca en actitud irreverente, crear alianzas fronterizas con Venezuela, detrás del interés de desafiar a los Estados Unidos, no a las mafias que allí se protegen.

Afortunadamente existen mecanismos de cooperación multilaterales difíciles de ignorar y claves en el intercambio de información a todo nivel y donde Colombia es actor preponderante. Interpol es el ejemplo universal de asistencia entre las 192

Naciones del mundo; tambien Europol del que hacen parte 27 países y cerca de 20 terceros estados, siendo los primeros de LATAM en firmar Tratado de cooperación Estratégico y Operacional, allí estamos desde 2002. Igualmente Ameripol, fundada por iniciativa de Colombia y Chile en 2007 en Bogotá, hoy tiene constitución legal en el marco de la OEA, integrada por 17 países. Existen ademas, múltiples convenios con otras agencias federales de inteligencia, aduaneras, migratorias, de investigación criminal y en asuntos militares, aéreos y navales, que aún funcionan como IDEC, la Conferencista Internacional Antidrogas con la DEA.

Casi en la totalidad de los mecanismos de cooperación antes descritos hay participación determinante de países de la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos, conformando así el bloque de naciones que mayores esfuerzos, recursos, conocimientos y experiencia aportan para el mejor desarrollo de la lucha global contra las amenazas vigentes. No es fácil entonces, prescindir, aislarse y/o desconocerlos, y menos de manera unilateral. Aliados con el bien o con el mal y conectados a través de la información, se construye la vía natural del surgimiento de las comunidades globales, ya Harari en su obra Nexus contribuye con abundante teoría sobre la materia.

En nuestro caso, el problema radica, en que, como nunca en la historia reciente del país, las bases fundamentales de la cooperación, que son la confianza, la credibilidad, la transparencia y la reciprocidad, se han vilipendiado descaradamente. Y aquí el principal responsable es un Presidente errático, ligero, que con un constante deseo de figurar en actitud retadora y desafiante, sin respetar soberanías y contra el ordenamiento internacional, desconoce y viola flagrantemente el mandato suscrito en cada instrumento de cooperación internacional en asuntos de seguridad y justicia.

La incredulidad ante las agencias de inteligencia extranjeras y la comunidad de seguridad global, es innegable. Cada día aumenta la incertidumbre y desazón a causa de un bombardeo de anuncios públicos, asumiendo con afán una desgastada condición de “Comandante en Jefe”, desacreditando a sus propias instituciones, e impartiendo órdenes disonantes a la Fuerza Pública y a los Organismos de Seguridad del Estado, que nos tiene realmente avergonzados internacionalmente.

Este es el daño mayor causado a la cooperación en inteligencia por cuenta del Presidente de los colombianos. El mismo que dolosamente ha invertido la ecuación, adoptando una actitud transaccional, desafiante y retadora con los aliados del bien en la lucha contra el crimen organizado, a cambio de una cómplice y extrema generosidad con los dictadores, regímenes mafiosos y aliados del mal. La confianza está resquebrajada y en estos términos no habrá un lugar para Colombia en la comunidad global de Inteligencia.

