¿El Deportivo Cali al borde de la desaparición?

Jorge Luis Pinto está en Catar siguiendo paso a paso el mundial. Desde allá le llegan informaciones preocupantes. El plantel del equipo que dirige, el Deportivo Cali, completó ocho días sin entrenar. Los plazos para pagar sueldos no se han cumplido. Por eso los jugadores decidieron bajar los brazos y no entrenar más. A los jugadores no solo les adeudan salarios hasta por cuatro meses sino que les deben también premios por el campeonato obtenido en diciembre del 2021. El sindicato de futbolistas colombianos, Acolfupro, salió en defensa de los derechos de los jugadores. El Cali tiene deudas por encima de los 91 mil millones de pesos y en caso de no pagar se arriesgaría a recibir multas tan severas que podrían llevar a la desaparición del equipo.

Con este trino el sindicato defendió a los jugadores:

URGENTE | Rechazamos la posición del @asodeporcali que llamó a descargos a futbolistas en cese de actividades pese a que aún les sigue debiendo el pago de obligaciones laborales.@FIFPRO @MinTrabajoCol @MinDeporteCol @urrutiaocoro @EdwinPalma — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) December 6, 2022

