El 'deja vú' de la Alcaldía de Petro: delirios sistemáticos

Por: Germán Peña Córdoba

febrero 08, 2024

Vivimos un Deja Vu, una situación experimentada con anterioridad, una fotografía de los momentos ya sufridos y que hoy se reflejan en el viejo espejo muy próximo a romperse. Es volver a vivir, lo vivido en la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro. No es una coincidencia, es sistemático.

Pero, no nos vamos tan lejos, es una conducta conocida, no es extraña, es la programada eliminación del contradictor político, que las añejas castas reaccionarias, toman como enemigo y no como adversario político. Lo asimilan como un antagonista que piensa diferente y que hay que deshacerse de el por las vías de hecho, a como de lugar.

Es el histórico y atávico proceder que ha caracterizado el trasegar político en Colombia, de unos partidos tradicionales cuyas cabezas visibles, han gozado de eternos privilegios, que han cooptado la opinión publica y que han "ganado" todas las elecciones dejando siempre un sabor a fraude. Realizar elecciones no es sinónimo de democracia. Todo se repite, ayer fue Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliecer Gaitán, el clarísimo fraude de 1970 al General Gustavo Rojas Pinilla, el nefario Frente Nacional, el asesinato de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán, hoy es... Gustavo Petro.

Aparecen, voces tratando de apaciguar las aguas de lo que hoy es "una clara ruptura institucional". Aparecen tratando de apagar el incendio por ellos creado. Esta ruptura denunciada oportunamente por el presidente de la Republica, es lo que hoy sucede y es evidente. Apelar al prestigio internacional del presidente sirve pero no es lo único que eventualmente los detiene, hay algo definitivamente más efectivo: la movilización pacifica. Si el pueblo consiente de los cambios, se paraliza harán con el lo que quieran, pero si el pueblo se moviliza y reclama sus derechos, otro es el gallo que canta en el gallinero.

Pero lo que hoy vemos no es coincidencia, es una actuación calculada y llevada a cabo de manera quirúrgica. No les basta dejar un país descuadernado y en una situación vergonzante de desigualdad; quieren mas, quieren que sigamos en las mismas. Quieren que todo siga igual, en detrimento de los siempre excluidos.

Es historia reciente, no es tan lejana; permanece fresca en nuestra memoria, la eliminación de todo un grupo político como la Unión Patriótica, la eliminación sistemática de centenares sindicalistas y hoy estigmatizan y etiquetan sin sonrojarse a Fecode. La situación de hoy es calcada es la misma situación de persecución a Gustavo Petro cuando ejerció como Alcalde de Bogotá: un procurador delirante que su actuación tuvo que ser regulada y reversada por los organismos internacionales. ¡No aprenden carajo!

La hirsuta derecha no resiste los cambios, ni siquiera cambios que van en beneficio de su propia tranquilidad y existencia, carecen de serenidad y ataraxia y al carecer de lo anterior, los guía los instintos y sus emociones: carecen de racionalidad, propugnan porque vivamos anquilosados en un sistema que exige a gritos cambios profundos y, que si no se realizan con urgencia, esto que llaman democracia, puede producir una implosión y estallar en mil pedazos .

Nadie procura porque no se tengan controles, los opositores tienen los derechos que una democracia dispensa y pueden ejercerlos como tal, ningún gobernante puede ser una rueda suelta de los entes de control. Eso está suficientemente claro. Pero lo que caracteriza lo hoy vivido, es la sistematicidad en la actuación de unos delirantes organismos de control hoy tomados por la política y al servicio de unos intereses igualmente políticos que propugnan porque todo siga igual. No existe quien controle a los entes de control, no existen pesos y contra pesos, los entes de control se han convertido en un contrapoder en Colombia. Es urgente una reforma a la justicia, es urgente una reforma politica, hacer control a los que controlan porque los encargados de controlar, de ellos, se ha apoderado una locura colectiva y un inusual desespero.

En este orden, tenemos un fiscal desbordado y disfuncional, una procuradora que hace parte de una estrategia de golpe, que ya no es, el golpe que históricamente conocimos: unos militares haciendo una toma de un palacio y rápidamente montando un presidente, en un avión rumbo al exilio. Hoy se llama "Golpe Blando" y es un proceso agazapado, lento, suave, suavecito, a punta de suspensiones, pérdidas de investidura de parte de un Consejo de Estado, que es, eficiente en unos casos, lento y protector en otros, sobre todo, cuando se trata de despojar investiduras de congresistas, no afines a su ideario político.

A la persecución se le unen decisiones adversas y amañadas; unos medios haciendo su eficiente trabajo de desprestigiar y, un periodismo cuyos dueños, perversamente han comprendido, que, el que posee la información tiene el poder. Los propietarios de la información tienen a su servicio, periodistas sin criterio, que hace mucho rato, perdieron su rumbo y su credibilidad, porque son despersonalizados y obsecuentes. Todo lo anterior se encuentra debidamente coordinado, bien sincronizado y bien patrocinado.

¿Que esto es normal? ¡Mamola! A mí no vendan como normal hechos notorios.