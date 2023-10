El coqueteo del candidato favorito a ganar en Cartagena a periodista de Win Sports

.Publicidad.

Miembro de la tradicional casa política que lleva su apellido, el exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quien en el pasado ha hecho alianzas cuestionadas como con el exsenador Juan José García, condenado por corrupción, Vicente Biel, condenado por parapolítica o alguien de la entraña de la empresaria del chance Enilce López, conocida como la Gata, la representante Karen Cure, pica en punta en su intención de ser alcalde de Cartagena.

En una de sus últimas movidas afirmó el interés de llevar a sus toldas al reconocido periodista de Win Sports TV, Campo Elías Terán Jr. En un trino Turbay afirmó que no existe nadie más idóneo para llevar el Instituto Distrital de Deportes y Recreación de Cartagena que Terán, quien cada noche acapara la atención de los afiebrados al deporte con sus informes para el canal propiedad de los Ardila. El periodista lleva la política en las venas ya que es hijo del exalcalde de Cartagena Campo Elías Terán, quien murió en el año 2012.

En el gobierno de los mejores, en la dirección del Instituto Distrital de Deportes y Recreación, @idercartagena, me gustaría estar yo, pero esta enorme responsabilidad la delegaría en el abogado y prestigioso periodista deportivo, @campoeliasjr.



Buenos tiempos se vienen para el… pic.twitter.com/hhgA2zfQEz — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) October 3, 2023

La respuesta del comunicador no se hizo eso esperar y a través de Twitter contestó lo siguiente: “Para mí sería un honor ser tenido en cuenta para un cargo tan importante y sensible. Con usted a la cabeza, el deporte tendría un desarrollo sin precedentes en la historia de la ciudad. Me gustan los grandes retos y ayudar a cambiar la historia de la ciudad sería uno muy grande”.

