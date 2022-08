El contacto que tuvieron Uribe, el ministro de Defensa de Petro y Pablo Escobar

Por: Juan Fernando Uribe Arcila |

agosto 22, 2022

Después de la fuga de Escobar de la cárcel de La Catedral, la familia se había devuelto para el edificio Altos del Campestre acosada por el Bloque de Búsqueda. En la novena del 18 de diciembre de 1992, un allanamiento fue especialmente violento, tanto que querían llevarse preso a Juan Pablo, quien se salvó por la oportuna intervención del político conservador Álvaro Villegas Moreno, su vecino de edificio.

Victoria Eugenia Henao, vio en él una oportunidad de negociar a un nivel diferente la re-entrega y le llevó una carta pidiéndole ayuda; Villegas pensó que no era una situación que pudiera manejar solo por lo que citó al senador liberal Álvaro Uribe Vélez, que también era vecino y a Iván Velásquez Gómez, procurador regional de Antioquia, quien ya era conocido por su mediación en los episodios de La Catedral durante la reciente fuga.

Al saber de esta oportunidad, Escobar envió con su esposa, el 26 de diciembre, una carta manuscrita de varias páginas a la tríada de Velásquez, Villegas y Uribe, que comenzaba así:

“He tenido conocimiento de la amable visita que ustedes realizaron en la casa de mi señora esposa con el fin de intercambiar ideas que puedan ayudar a corregir para Antioquia y para Colombia la paz que casi todos anhelamos. Luego denunciaba las masacres de muchachos, de guardianes de La Catedral y en especial la muerte de su médico personal de los últimos días, hallado con signos de tortura en el alto de Boquerón, acusando a la policía.

Pedía ciertas condiciones de seguridad para entregarse, pero también amenazando con ejecutar ataques terroristas si no se cumplían sus exigencias; en sus apartes decía: ¿Qué haría el Gobierno si como respuesta a las torturas y desapariciones alguien colocara una bomba de 10 mil kilos de dinamita contra la Fiscalía General de la Nación, o contra la Administración de Impuestos Nacionales o contra Inravisión o El Tiempo?

Decía que no aceptaría la cárcel de máxima seguridad de Itagüí por ser urbana y que sugería como alternativa de reclusión la escuela de policía Carlos E. Restrepo en La Estrella, nunca mencionada, con vigilancia del “ejército, la marina o la FAC o fuerzas extranjeras previamente acordadas”; y el párrafo final decía: “Aquí no estamos pidiendo indultos, ni puestos en el congreso, ni becas, ni carros o tierras. Yo entiendo que ustedes no son gobierno y que solo los motiva el sueño de paz para Antioquia y para Colombia. Ofrezco la buena voluntad y les envió un afectuoso saludo”. Firmado: Pablo Escobar Gaviria.

En enero de 1993 las reuniones organizadas en Altos del Campestre entre Victoria Eugenia, Villegas Moreno, Uribe Vélez y Velásquez Gómez, seguían produciéndose con el mayor sigilo hasta que por una infidencia, el escándalo de “unos políticos que se reunían con emisarios de Escobar” estalló en los medios de comunicación el 12 de enero.

De ahí en adelante cada uno intentó disculparse como pudo; el senador Villegas Moreno dijo que la reunión a la que asistió con Victoria Eugenia buscaba comunicarle a Escobar que los congresistas de Antioquia se ofrecían como garantes para su vida en caso de una segunda entrega y que él había sido invitado a esa reunión por Álvaro Uribe Vélez, aunque muy posiblemente fue al revés. La Procuraduría también expidió un comunicado sobre estas reuniones, diciendo que Villegas fue quien coordinó la reunión; de inmediato Villegas rectificó la información diciendo otra vez que Uribe Vélez era el organizador.

El 30 de enero de 1993 Los Pepes en su ofensiva pusieron una bomba en el edificio Altos del Campestre y eso desató nuevas reacciones. Villegas Moreno dijo que habían sido las declaraciones irresponsables del Procurador general Carlos Gustavo Arrieta “las que instigaron a los terroristas a que detonaran un carro bomba frente al edificio donde él vive, el mismo en el que residen la esposa y la suegra del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria”.

Según Villegas, el Procurador “mintió en su comunicado oficial y no fue capaz de aceptar que fue su despacho el que le pidió el favor de conseguir una entrevista con la esposa de Escobar”; de inmediato Velásquez, como procurador regional, contestó a nombre del acusado diciendo que eso no era cierto y que Arrieta no era responsable de nada.

Por supuesto con tanta animadversión, este intento de mediación con Escobar fracasó estrepitosamente y la violencia de parte de Los Pepes y de Escobar seguiría su curso hasta el final del año cuando el capo fue dado de baja.

