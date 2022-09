El congresista que votó por Petro y ahora es acusado por la representante Catherine Juvinao

Por: Tomás Figueroa |

septiembre 28, 2022

No medir el alcance de sus trinos, le podría salir costoso a la congresista Catherine Juvinao, ahora tendrá que responder ante la Corte Suprema, Procuraduría General de la Nación y jueces de la República.

El Diputado por el Departamento de Sucre, Yahir Acuña, interpuso cuatro acciones legales en contra de la representante a la Cámara por Bogotá Catherine Juvinao, por los presuntos delitos de calumnia e injuria.

El diputado Acuña en su escrito de acusación ante la Corte Suprema de Justicia, detalló que la congresista Juvinao a través de su cuenta de Twitter, hizo señalamientos que a juicio de Yahir Acuña, están lejos de la realidad.

La legisladora informó en la red social, que Alexandra Falla llegaría al Viceministerio de las TICs, gracias al respaldo político del diputado Yahir Acuña, pero lo sindica de corrupción y que en esta posición, se manejaría un presupuesto superior a los 400 mil millones de pesos.

Así mismo, el diputado Yahir Acuña acudió a la Procuraduría General de la Nación y radicó otra acción en contra de la representante Juvinao, para que se le abra una investigación disciplinaria, por los mismos hechos, pues ha usado la legisladora su cuenta en Twitter en contra de Acuña, para señalarlo de corrupto y estar detrás de Alexandra Falla para llegar al Viceministerio de las TICs.

Igualmente complementan estos procedimientos jurídicos en contra de la congresista Catherine Juvinao, una solicitud de retractación y una tutela, por las imputaciones deshonrosas y delictivas que no tienen sustento fáctico y que por tal motivo vulneran el derecho al buen nombre, precisa en su argumentación ante jueces, el diputado Yahir Acuña.

De otra parte, el diputado Acuña a través de su cuenta de Twitter, recordó que en el año 2018 para la segunda vuelta presidencial votó por Gustavo Petro y adjuntó un video que demuestra como marcó el tarjetón en aquella oportunidad.

“En 2018 en segunda vuelta apoyé y voté por Gustavo Petro, entonces si estuvo bien, ahora porque no pude votar por el, como la gran mayoría de los que hoy son gobierno, se me matonea en redes. Ya he presentado acciones legales contra Catherine Juvinano” dice el trino del diputado.

Lo concreto es que las acusaciones de la representante Juvinao en contra del diputado Yahir Acuña, las tendrá que validar con pruebas ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y los jueces de la República.