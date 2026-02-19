- El congresista fantasma que nunca habla en los debates está buscando votos con logros ajenos

César Cristian Gómez presume gestionar 90 mil millones para el acueducto de Popayán, pero en el Gobierno Petro aseguran que ni siquiera conocen su gestión

Quienes seguimos las transmisiones del Congreso con frecuencia no le conocemos la voz a César Cristian Gómez; nunca ha participado de debate alguno. Además de limitarse a firmar proyectos ajenos, no se le conocen iniciativas propias de peso: es, por decir lo menos, un congresista del montón.

Sin embargo, una cosa es ser un legislador inactivo y otra muy distinta es atribuirse logros ajenos. Recientemente publicó en sus redes: “Faltan 27 días para elegir al que ayudó a gestionar 90 mil millones para el Acueducto de Popayán”. Al consultar fuentes en el Gobierno Nacional, la realidad resulta ser muy distinta:

La obra es del Pacto Cauca: La segunda etapa de la línea de conducción del río Palacé está incluida en el Pacto Cauca y se financiará con vigencias futuras ya comprometidas por el Ministerio de Vivienda. Prioridad de este Gobierno: En el DNP explican que, aunque era un pedido viejo, los gobiernos pasados nunca lo priorizaron; fue la administración Petro la que finalmente "le paró bolas". Gestión de otros: En MinVivienda aclaran que otros congresistas —no Gómez— fueron quienes golpearon puertas durante meses para asegurar los recursos. Del representante César Cristian dicen no saber nada respecto a esta obra.

Lo más contradictorio es que, en el segundo semestre de 2025, Gómez no apoyó proyectos clave del Gobierno. Siguiendo órdenes de su jefe natural, César Gaviria, se alineó con la oposición. Por ejemplo, el pasado 12 de noviembre, se ausentó para romper el quórum en el debate de la Jurisdicción Agraria.

¿De dónde acá tendría el poder de gestionar recursos ante un Gobierno al que ni siquiera apoya en el Capitolio? Las piezas de campaña de César Cristian Gómez parecen ser propaganda electoral engañosa. Resulta pintoresco que César Cristian ande buscando votos a nombre del cambio cuando el mismo votó con la oposición a Petro.



