El Concejo tumbó las trabas que Galán le puso al plan para que los conductores no manejen cansados

El futuro del protocolo contra la fatiga de conductores en terminales de Bogotá quedó en manos del Tribunal, tras el rechazo del Concejo a objeciones del Distrito

Por: German Burgos |

febrero 06, 2026

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quedó el futuro del proyecto de acuerdo que establece un protocolo para gestionar la fatiga y el cansancio en los conductores que salen de las terminales de transporte terrestre de pasajeros en Bogotá, luego de que el Concejo de la ciudad, en plenaria, negara las objeciones presentadas por la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad.

La iniciativa, de autoría del concejal del Partido de la U, Rubén Torrado, no contó con el apoyo de cuatro cabildantes de los 45, quienes dieron la razón a las objeciones presentadas por el Distrito, mientras que el resto estuvo de acuerdo en negarlas.

“Quiero darles las gracias a todos los concejales que rechazaron las objeciones a este proyecto. Este es un proyecto de país, un proyecto de ciudad. Si logramos que acá en Bogotá esos protocolos de fatiga se den, vamos a salvar vidas, no solo de bogotanos, sino de gente que viene a esta ciudad y regresa en bus a sus regiones”, celebró Torrado.

Este proyecto, agrega su autor, “representa un avance para la seguridad vial de la ciudad”, al establecer lineamientos que buscan reducir los riesgos asociados al microsueño, la somnolencia y el cansancio extremo durante los trayectos intermunicipales.

La iniciativa crea un protocolo obligatorio para gestionar la fatiga en los conductores que operan rutas que salen de las terminales Salitre, Norte y Sur.

“Bogotá es la ciudad con mayor número de destinos del país, con tres terminales y 910 rutas, incluyendo trayectos de hasta 22 horas, lo que hace indispensable implementar medidas de prevención y control para evitar la accidentalidad. En un acto de pura mezquindad política, el alcalde Carlos Fernando Galán decidió objetar nuestro proyecto de acuerdo, cuyo único propósito es salvar vidas a través de un protocolo que mida la fatiga y el cansancio en los conductores de rutas”, añadió Torrado.

¿Por qué la Alcaldía de Bogotá objetó este proyecto?

Según el Distrito, la Secretaría Distrital de Movilidad considera que se debe objetar la iniciativa por la no competencia del Concejo de Bogotá para presentar este tipo de proyectos, dado que es el Ministerio de Transporte la autoridad competente para regular la actividad del transporte intermunicipal de pasajeros por carretera, lo que incluye tanto a las empresas transportadoras como a las terminales de transporte.

Al respecto, el concejal autor reiteró que la iniciativa se soporta en fundamentos jurídicos que facultan al Concejo de Bogotá para dictar normas de tránsito y transporte, así como a la Secretaría Distrital de Movilidad en su función de “orientar las acciones de control del transporte intermunicipal en la jurisdicción del Distrito Capital”, entre otros artículos y lineamientos.

¿Qué incluirá el protocolo de fatiga?

Fases de prevención, monitoreo y control , intervención inmediata y evaluación y seguimiento.

, intervención inmediata y evaluación y seguimiento. Espacios adecuados de descanso para los conductores.

para los conductores. Mecanismos de control para la rotación del personal .

. Identificación de los conductores que operan rutas desde y hacia las terminales.

que operan rutas desde y hacia las terminales. Información actualizada del estado de los vehículos .

. Modernización de los sistemas de detección de fatiga y cansancio .

. Identificación de patrones de fatiga .

. Caracterización de la siniestralidad vial de las rutas intermunicipales.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.