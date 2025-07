El colegio de Zipaquirá donde estudio Gabo y también Petro al que le van invertir $ 7 mil millones

Anuncios.

Cuando la gente visita San Juan Bautista de la Salle en Zipaquirá esperan encontrar una institución en buen estado, o por lo menos llegar a un lugar capaz de evocar cultura, imaginación y literatura. Del claustro salieron un Nobel de Literatura y un presidente de la República; no obstante, la realidad material, por ahora, es otra.

La Casona del San Juan Bautista no está en su mejor momento, las paredes tienen grafitis, en el interior del lugar no hay mayores cambios, el colegio se construyó a finales de los 60. Todo parece congelado en el tiempo. Los salones de ocho metros de largo por siete de ancho siguen teniendo el mismo piso de madera de hace más de seis décadas. No obstante, los estudiantes y profesores tienen muy claro a donde han llegado sus egresados.

El anuario de 1.976, el de Gustavo Petro. Los alumnos hacen romería, para comprobar que uno de los egresados llegó a ser presidente del país. El lugar también fue clave para que un joven venido de Aracataca, Magdalena, se perfilara como un escritor. Sus profesores le aconsejaron abandonar la poesía mejor enfocarse en la escritura en prosa. En efecto, Gabriel García terminó escribiendo cien años de soledad.

Petro no abandonó del todo su colegio. Incluso se conoce que cuando La Salle lo dirigía el estricto hermano Pedro Cárdenas. El rector se aseguraba en persona de revisar que los alumnos tuvieran bien puesto el uniforme, los zapatos estuvieran lustrados y el cabello debía estar bien cortado, la rebeldía de Petro llegaría tiempo después de su grado. Como Presidente regresó en 2023 para una asamblea de juntas de acción comunal.

En mi colegio público de la Salle en Zipaquirá, en la asamblea de juntas de acción comunal de toda Colombia pic.twitter.com/ndlBsjqCD2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2024

En 2024 Petro volvió a Zipaquira, ya con el deseo de hacer una inversión importante. Un año después, en julio de 2025, habló de una intervención de 7 mil millones de pesos en la Institución. El presupuesto permitiría modernizar la infraestructura y abrir estudios de pregrado, dicho de otra manera, el colegio también tendrá una universidad con cursos de pregrado y postagrado.