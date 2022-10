Por: José Eliécer Palomino Rojas |

octubre 12, 2022

Con una tarde calurosa y espléndida, se fundieron gestos y actitudes de avivamientos entre pitos, tamboras, maracas, impregnados y rebosados de alegrías, sonrisas, aplausos y abrazos, los estudiantes, los docentes y el señor rector Óscar Álvaro Echavarría de la I.E María Josefa Marulanda del municipio Cejeño Antioqueño colombiano, por la entrada triunfal del joven estudiante del Grado Once, Santiago Alexander Cardona Tobón (ganador de las olimpiadas de conocimiento) quien alzado en los hombros de sus compañeros, les celebraban el gran triunfo de haber obtenido y dejado en alto a la I.E.

Pues él ocupó el primer puesto con un resultado de 122 puntos, en un tiempo determinado de 05:48.000 en las Olimpiadas de Conocimiento municipal 2022; a lo cual la administración municipal con su lema “La Ceja nuestro Compromiso” y la secretaría de educación, le otorgara un bono de 800.000 pesos colombianos, para el estudiante ganador y un bono por 400.000 pesos colombianos para la Familia Majoma, ante las miradas de los otros siete estudiantes de la competencia, de las demás instituciones educativas públicas y privadas de la localidad municipal, identificados con los nombres:

Miguel Ángel Garrido Rodríguez de la I.E Concejo Municipal quien obtuvo el segundo puesto, con un resultado de 109 puntos en un tiempo de 05:39.217.

David Rivadeneira Osorio de la I.E La Paz quien obtuvo el tercer puesto, con un resultado de 108 puntos en un tiempo de 07:58.420.

Samuel Ríos Valencia del Colegio Salesiano Santo Domingo Savio sector privado, quien obtuvo el cuarto puesto, con un resultado de 100 puntos en un tiempo de 07:08.885.

Estefanía Zuluaga Echeverri de la I.E monseñor Alfonso Uribe Londoño quien obtuvo el quinto puesto, con un resultado de 86 puntos en un tiempo de 08:15.293.

Luis Daniel Arcila Caballero de la I.E Bernardo Uribe Londoño quien obtuvo el sexto puesto, con un resultado de 74 puntos en un tiempo de 10:03.482.

Samuel Andrés Palacio Giraldo de la I.E Francisco María Cardona quien obtuvo el séptimo puesto, con un resultado de 44 puntos, en un tiempo de 16:38.262

Valentina Ramírez Mejía de la I.E Francisco María Cardona quien obtuvo el octavo puesto, con un resultado de 32 puntos, en un tiempo de 12:31.696.

Se creería que ante las severas competencias de razonamiento lógico y de comprensión lectora, habrían hecho sudar petróleo a cada uno de los participantes, para que mostrasen que, quien mucho sepa, vería llegar su propia corona de laurel del éxito para ser ceñida sobre sus sienes, y para que, de aquella forma, continuaran mejorando la calidad educativa y demostraran las excelentes capacidades cognitivas, que poseerían los estudiantes competidores, y ante lo cual el estudiante, triunfador Cardona Tobón, exaltaría con su excelente triunfo, una de las sentidas y hermosas estrofas del himno escolar de su I.E en donde se expresa con melodía musical:

“Maestros con esfuerzo tenaz, siembran lazos de bella amistad, estimulando sueños sin fronteras con educación de calidad”, o como seguidamente de forma emocionada, lo reafirmaría en su intervención frente a la comunidad estudiantil, el futuro historiador, estudiante triunfador, Santiago Alexander, con sus pausadas y emotivas palabras: “Ganar en las olimpiadas, las primeras del municipio, me trae una sensación de gran felicidad y ánimo, para continuar forjando mi vida en aras de un futuro mejor, para mí y los demás; las olimpiadas me parecen una gran forma de incentivar la educación y el conocimiento en el municipio. Esta victoria no es solo mía, es del colegio, es la victoria de una promoción, pero también es la victoria de mis padres y mis docentes desde cuando inicié mi formación preescolar, hasta mi formación de mis docentes de la básica primaria, básica secundaría y media vocacional, en unión con mis directores de Grado Once, Marta Luz, Jerson, Adriana Zapata y Yamid”.

Se podría mencionar que, desde otras miradas, otros planos educativos y desde distintas instituciones, verían también con buenos ojos a las olimpiadas del conocimiento 2022 al expresar: “Las pruebas de conocimiento permitirán a las secretarías de educación y a las instituciones educativas tanto oficiales y privadas, tener un diagnóstico del desempeño de los estudiantes en las áreas del currículo académico, para cruzar esa información con factores socioeconómicos y tomar acciones para mejorar cada día la calidad educativa”, mensaje puntualizado y avistado en la página virtual de la I.E Concejo Municipal, la cual I.E logró posicionarse en el segundo puesto de las olimpiadas del conocimiento después de la I.E María Josefa Marulanda.

Ante los triunfos de los estudiantes pertenecientes al sector urbano, en las pruebas de las olimpiadas de conocimiento municipal, no se podría generalizar ni afirmar que existe “crisis en la educación, sino más bien que lo que existiría sería un total abandono y una muy precaria inversión en la educación de aquellas escuelas y colegios apartados del territorio colombiano, que los llevaría en pleno siglo XXI a sumergirse, en el laberinto de los iletrados, por la ausencia o retraso de los nombramientos de los docentes y por la falta de una sólida inversión en la educación de calidad. Puntualizó Jepardini.

