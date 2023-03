El cinismo de Petro no tiene límite

Petro padre quiso desvincularse de su hijo de la forma más desleal: afirmando que él no lo había criado. Ofende escuchar, tratándose de un presidente, tal excusa

Por: Armando E. Arias Pulido |

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Momentos amargos vive el presidente Petro, quizás merecidos, ante los sucesos denunciados por los medios de comunicación que vinculan a su hijo Nicolás con supuestas exigencias de dinero a reconocidos narcotraficantes para financiar su campaña presidencial. Petro padre quiso desvincularse de su hijo de la forma más desleal que pudo: afirmando que él no lo había criado. Ofende escuchar, más en tratándose de un presidente de la República, tan ridícula excusa.

Asegura que solo conoció a Nicolás al momento de su nacimiento, que luego no lo volvió a ver porque se encontraba caminando por los dolorosos y solitarios caminos de la clandestinidad y que cuando se desmovilizó el M19 en 1990 él ya había hecho una vida sentimental aparte. Dice Petro que solo se reencontró con su hijo cuando ya estaba interesado en la política. Tácitamente trasladó la responsabilidad del actuar de Nicolás a la madre de este y exesposa de Petro, Katia Burgos. Entonces, la mala crianza del hijo es culpa de la madre que, si estuvo a su lado, mientras Petro andaba escondiéndose para evadir la acción de la justicia por los delitos cometidos.

Este guion de novela contado por Petro no llega al corazón de los colombianos. Por el contrario, es recibida como una más de sus salidas en falso. Más aún, es incoherente: Nicolás nació en 1986 por lo que al momento de desmovilización del M19 contaba con 4 años. Según Petro, no se acercó a él porque “ya había hecho una vida sentimental aparte”. Acaso ¿la separación de su esposa justificaba abandonar a su hijo?.

Lo abandonó durante su infancia, adolescencia y parte de su juventud, pero no le importó utilizarlo en su campaña presidencial cuando se dio cuenta de su interés por la política. Como afirma el periodista colombiano Juan Eduardo Espinosa, el gobernante no estuvo en el proceso de crianza de su hijo Nicolás, pero sí lo formó como político. Esto deja a Petro muy mal parado como ser humano y padre.

Como político quedó al descubierto, una vez más, que su discurso está lleno de falacias, falsas verdades y una doble moral. Basta recordar cuando, en plena campaña presidencial, aseguraba que en Bogotá había más de medio millón de mujeres solas criando a sus hijos. Y preguntaba histriónicamente, con el alma en la mano, lleno de rabia y con el corazón destrozado ¿dónde están los hombres?

Y, sin temblarle la voz, aseguraba que esos padres debían “indemnizar a sus hijos por no haberlos criado o no haber ayudado a criarlos”. Lo anterior, consciente de que el era uno de esos padres irresponsables a los que hacía mención y como fariseo condenaba, pues el mismo reconoció, refiriéndose a su hijo: “No, no lo crie, esa es la realidad”.

Un padre que además de dejar en el abandono a su hijo, lo sacrifica y lo expone a un mayor escarnio por salvar su propio pellejo no merece ostentar el título de ser humano, no merece el título de hombre y, menos aún, ostentar la dignidad de ser presidente de una Nación.

Por si lo anterior fuera poco, tratando de desviar la atención del escándalo, creó una cortina de humo, trayendo de Venezuela a la corrupta Ayda Merlano, favor recibido de su entrañable amigo, el dictador Nicolás Maduro. El espectáculo de la llegada de Merlano fue montado con transporte en jet particular y entrevista a su llegada al aeropuerto tal como si se tratara de un personaje honorable que llegaba a visitar nuestro país.