El Chocoramo, la nueva obsesión de los gringos

Este producto patrio llegó a Estados Unidos para quedarse y aunque cuesta el triple que en Colombia, no ha sido excusa para que no se agoten de inmediato

En el 2020, Ramo decidió cruzar fronteras en busca de internacionalizar quince de sus productos, tan amados por los colombianos. Estados Unidos, Australia, Canadá, México y Chile fueron los destinos seleccionados pero fueron especialmente los gringos los que quedaron flechados por el particular producto creado hace más de 60 años por Olimpo López -conocido como Don Olimpo- quien se ingenió la receta del ponqué cubierto de chocolate. Cinco años después, por iniciativa de Rafael Molano Jr., lo pusieron en el mercado con el nombre de Chocoramo. Su larga esbeltez y su bigote completaron la imagen que se volvió famosa en televisión en el programa de Gloria Valencia de Castaño Feliz cumpleaños amiguitos en el que Olimpo Lopez aparecía como el chef.

La fórmula de Chocoramo es el secreto mejor guardado de la empresa. En Estados Unidos causa sensación y no es para menos, nadie le dice que no a este invento patrio. Su precio no ha sido excusa, se vende como pan caliente en las tiendas norteamericanas y se han agotado ganándole a los tradicionales Snickers, Milky Way, Reese's. El valor del Chocoramo varia de un dólar ($3.800) en su presentación pequeña a 2 dólares ($8.000) en su presentación grande. Juliana Villegas -Vicepresidente de Exportaciones de ProColombia- publicó las fotografías de como el Chocoramo se vende en las CVS Pharmacy.

Con mucha admiración y motivación recibimos estas imagenes desde @PROCOLOMBIACO . @cvspharmacy cuenta hoy en su portafolio con snacks de #OrigenColombiano 🍫🍰 @RamoColombia . Seguiremos trabajando para aprovechar cada día más el acuerdo comercial vigente con #EstadosUnidos 🇨🇴🙌🏽 pic.twitter.com/zrkUcSPn1y — Juliana Villegas (@JulianaVillegas) July 19, 2021

