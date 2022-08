El chistecito que le podría costar millones a Karol G

.Publicidad.

El pasado 25 de agosto, Karol G hizo el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Gatúbela’ acompañada de Maldy, el puertorriqueño que fue parte del dueto de Plan B. No obstante, las imágenes del videoclip han recibido varias críticas no solo por su alto contenido sexual sino también por parecerse al video ‘I’m Slave for You’ de Britney Spears.

Y es que varios usuarios de Twitter indicaron que se podría tratar de un plagio, ya que el material audiovisual es muy similar al de la cantante estadounidense. “Al igual que Missy Elliot demandó a Bad Bunny por Safadera, ese vídeo tiene plagio audiovisual por dónde quieras verlo” escribió un internauta.

-Publicidad.-

Asimismo, hay quienes salieron en defensa de la ‘Bichota’ para señalar que se trataba de una reinterpretación más no de una copia. “Ella dijo que se inspiró en ese video. Hay que informarse” y “entonces ahora ningún artista puede hacer videos como si estuviera mojada o bailando con más gente como en antro de mala muerte porque entonces se copiaron” dicen algunos de los comentarios.

|Le puede interesar: Las fotos con las que Karol G, desafía la censura de las redes sociales

Publicidad.

Cabe destacar que la plataforma de Youtube también bloqueó en un inicio el videoclip de ‘Gatúbela’ debido a su alto contenido sexual, aun así, ya lo deja visualizar. Finalmente, ni la cantante paisa, ni Spears han emitido ninguna declaración frente a quienes han alegado las semejanzas entre ambos videos, ya que esto podría conllevar a que el productor de Britney demande por plagio.

- Me prestas la tarea ?

- si , pero cámbiale cosas

- Bueno pic.twitter.com/1Yze2Y388L — Pablo Rivera (@pabloriverachav) August 26, 2022