- El Centro Internacional de Bogotá se volvió la galería de arte más grande a cielo abierto

Para el transeúnte desprevenido, atravesar hoy el nodo del Centro Internacional de Bogotá, que integra plazoletas, corredores, centros comerciales y edificios emblemáticos como el septuagenario Hotel Tequendama, y las torres que lo circundan, no deja de significar una exploración cautivante para los sentidos y la imaginación.

A su paso, el curioso anónimo se encontrará con los Caballos de Plata del artista Luis Fernando Bohórquez; en el estanque que otrora rodeaba a la 'Diosa de agua', celebrará las boyas del Zambullidor Andino, de Germán Arrubla; unos pasos más, aprovechará para retratarse con la serie a escala de esculturas humanas, del artista Danilo Cuadros, o con la Paloma sideral del polifacético Alex Sastoque, y seguro que terminará seducido por el viaje cósmico, entre lo divino y humano, que proponen los Caminos cruzados de la maestra Natalia Salcedo Grebechova.

De la exposición '¿Cuántas veces se han cruzado nuestros caminos?', de la maestra Natalia Salcedo Grebechova

Transitar en estas fechas por el céntrico complejo urbanístico y comercial, que hace ya cincuenta años marcó el modernismo arquitectónico de la ciudad, es un ejercicio que aguda la visión y exalta el espíritu, porque aquí se respira arte puro. Con la apertura del Un Faire Tequendama, la masiva acogida de la Bienal Internacional Arte y Ciudad BOG 25, y la feria ARTBO, en el Centro Ágora, se dispara una oferta cultural sin precedentes en la capital, disfrute del público en general.

Para hacer posible esta feria ecléctica del arte, se habilitaron los exteriores del Centro Internacional y varios de sus establecimientos comerciales vacíos. Otros locales acogieron la propuesta de ser intervenidos con instalaciones artísticas; igual que la Torre Bavaria, algunos pisos y la terraza de la Torre Suites Tequendama fueron habilitados para que, cerca de 30 galerías, locales e internacionales, comparecieran a la magna cita.

'Jaguara' y 'Ceiba'

La Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG 25 ha repercutido, de momento, como el acontecimiento más relevante de la cultura orbital. Desde su inauguración, el sábado anterior, y en su vertiginosa marcha, viene acaparando la atención de públicos de todas las edades, y ha sido estrategia y músculo cultural para él un Faire Tequendama, que se puede disfrutar hasta el próximo domingo.

'Jaguara' y 'Ceiba', dos obras de arte incomparables entre sí por las dimensiones, materiales y técnicas con que están elaboradas, pero familiares en la línea conceptual que proponen sus creadores, delimitan los 250.000 Mts² que comprende el área del Centro Internacional Tequendama, escenario ideal del Un Faire 25, la otra bienal de arte de la capital.

Mientras la monumental 'Jaguara' (de Leo Vilar, Sonic Design), ubicada frente a la estación Museo Nacional de Transmilenio, es una instalación inmersiva que combina tecnología láser, multimedia y naturaleza, con un relato de raíces ancestrales y conexión con el espíritu de la Amazonía; 'Ceiba' (ubicada al otro extremo, por la carrera 13), del maestro bogotano Alejandro de Narváez, es una escultura en hierro forjado, de gran formato, que honra al árbol más antiguo, imponente y duradero del planeta.

'Ceiba' y 'Jaguara' son apenas dos de las más de 100 obras, de un promedio de 150 artistas, 17 galerías nacionales y del exterior, y del museo temporal en homenaje al maestro Édgar Negret, que en conjunto se puede admirar, este fin de semana, en plazoletas, corredores, locales intervenidos, los pisos 27 y 29, y la terraza de la Torre Suites Tequendama, que hacen parte de esta ambiciosa oferta cultural.

Ver para creer

Christopher Paschall, galerista de amplia trayectoria, creador de la recordada Feria Cultural Barcú, de La Candelaria, es el cerebro de Un Faire Tequendama, con su visión de unir, democratizar y brindar accesibilidad al arte en todas sus manifestaciones y formatos, que marca un hito en este complejo urbanístico que Paschall, en guardadas proporciones, presenta como una suerte de mini Manhattan.

"Es la primera vez, en 50 años del Centro Internacional Tequendama, que se abre una feria internacional de arte; iniciativa propia de cómo lograr una feria no tradicional, con el indicador más bajo en componentes tóxicos de desechos, emisión de carbón, carpas, drywall y baterías de baños", sentencia el creador y director del Un Faire 2025.

Vista transversal de 'Instante', serie a escala de esculturas humanas, del artista Danilo Cuadros. Foto: Ricardo Rondón

Sobre el momento cumbre, que en la actualidad está viviendo la ciudad con la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG 25, ARTBO y el Un Faire Tequendama, Paschall resalta:

"Es un orgullo que estemos mirando de frente a capitales como Londres, París, Nueva York, Berlín, Madrid, Florencia, Venecia. El arte ha sido una poderosa fuerza inspiradora y creativa de hace más de 5.000 años, y con estos eventos lo estamos promoviendo y acercando a los habitantes de Bogotá".

Paschal recomienda visitar dos de sus "obras consentidas": las esculturas monumentales que se instalaron alrededor del Tequendama, y el museo que rinde homenaje a Édgar Negret, 'El gigante dormido', que está ubicado por la carrera 13, el más visitado por estos días de feria.

Un acontecimiento

Para Felipe Bonilla, jefe de producción del Un Faire 25, este mega proyecto artístico empezó a rodar hace seis meses, con la premisa de rescatar y promover arte y cultura en uno de los sectores icónicos de Bogotá como es el Centro Internacional Tequendama.

"El proyecto no hubiese llegado a buen puerto -expresa Bonilla-, si no se hubiera fortalecido por las alianzas con la empresa privada, las entidades distritales que le apuestan a la cultura, y el respaldo mancomunado con la Bienal Internacional de Arte Ciudad BOG 25, la gran vitrina de exposición ante el mundo".

Uno de los atractivos imperdibles del Un Faire 25, es el museo temporal, homenaje al maestro Édgar Negret, el 'Gigante dormido'. Foto: Ricardo Rondón

"Fue un trabajo arduo de gestión cultural de la mano de Christopher Paschall -creador y director general-, del que nos sentimos satisfechos y orgullosos para recibir al público, por estos días. Esperamos que lo disfruten y conserven un grato recuerdo de este acontecimiento artístico, que nos proponemos incentivar año tras año", concluye Bonilla. Importante destacar que el ingreso extramural al Centro Internacional, es libre. La tarifa para las galerías de la Torre Suites Tequendama, tiene un costo de 25.000 pesos, y se adquiere a través de Tu Boleta. Para consultar el mapa de programación, galerías, eventos, recorridos y actividades académicas, pueden escanear el QR Arte Un GO, que aparecen en puntos estratégicos del Centro Internacional Tequendama.

