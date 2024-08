El Cauca y el Chocó prendidos y Francia con Harry...

Por: David Fernández |

agosto 26, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Francia Márquez no ha hecho una sola cosa que uno diga, caramba, esta mujer es una verraca. Con razón que Petro no la quería nombrar como su vicepresidente. ¿Lo recuerdan? La nombró a la fuerza y hoy es un secreto a voces la frialdad de este matrimonio por conveniencia.

Francia Márquez ha sobresalido más por hablar estupideces y por andar con el cuento plañidero de la discriminación y el racismo. De ahí no sale. Es su único libreto. Debería aprender de Kamala Harris, la vicepresidenta de EE. UU., hija de negro jamaiquino con india (de la India, valga la aclaración) la cual no anda con la lloradera del patriarcado, el racismo, los blanquitos y el planeta de los nadie y las nadia.

..Publicidad..

Si hoy le preguntaran a los colombianos cuál es la percepción que tienen de Francia, no habría duda de que la ven como la que monta en helicóptero; la que con soberbia soltó la frase “de malas”, para justificar sus millonarios gastos de gasolina en su aeronave oficial; la que creó un Ministerio a su medida con una gigantesca nómina, y la que se inventó la visita inútil del príncipe Harry de Inglaterra, en una clara y vergonzosa estrategia de marketing para lavar la imagen desgastada de su vicepresidencia.

...Publicidad...

Pero vayamos a la visita de Harry a Colombia.

....Publicidad....

Aclaro que a mí me caen bien Harry y su esposa Megan. Hacen bonita pareja. Creo que ambos se complementan. Son simpáticos. Carismáticos. Y me parece muy chévere que vengan a Colombia. Ojalá pudieran aprovechar y visitar la cantidad de festivales que tenemos en nuestro país, como el Festival del Burro en San Antero, Córdoba; el Festival de la Longaniza y la Chinchurria, el Festival del Frito; el Festival de la Panela o el Festival de la Sopa y la Cebolla, entre otros.

Pero que cuando vengan lo hagan como turistas y no como lo que no eran. Que paguen su propia seguridad y sus desplazamientos. Recordemos que Harry ya no pertenece a la realeza y tampoco tiene los privilegios que generaba esa parafernalia.

Él renunció a esa vida de flojera oficial, cosa que se le reconoce, y por eso sorprende que la inútil y despistada Francia Márquez lo haya tratado como visitante oficial, poniendo al servicio de esta mediática pareja carros oficiales y la movilización de los recursos del Estado, mientras el Cauca estaba prendido y Chocó padecía un paro armado de los grupos guerrilleros.

¿Recuerdan cuando la líder Francia Márquez con su cara adusta reclamaba más atención a estos territorios? Pues bien, ahora que ella está en el poder, la prioridad es atender a un anglosajón sin oficio que vino a pasear a Colombia.

Cuando Francia Márquez deje de ser Vicepresidenta y quiera ir a Londres, allá no la van a tratar como ella trató a Harry en Colombia. Ni la realeza se va a rendir a sus pies ni le van a mostrar el Palacio de Buckingham ni la van a montar en carruajes, ni va a montar en los suntuosos caballos de la finada reina, ni va a comer en las mesas enormes con platos del siglo X.

Harry y su esposa la pasaron rico. Bailaron salsa y música folclórica; hablaron español, como para despertar nuestro asombro patriotero tercermundista. Me imagino que comieron algo de la exótica comida colombiana. Y Megan, la esposa de Harry, que es una mujer bella e inteligente, pero que no deja de ser una mujer astuta, llamó a Francia, “mi amiga”, y cómo no la iba a llamar así, si Francia se rindió a sus pies poniendo a su servicio el presupuesto del Estado.

Así como los dos viajes que hizo Francia a África resultaron un fiasco, cuyos beneficios no se conocen ni se conocerán, la visita de Harry y su esposa fue de lo más inútil que hayamos visto en los últimos tiempos. Y con gastos pagos. Solo falta que invite a Hugo Patiño, el Príncipe de Marulanda y la realeza de Sábados Felices.