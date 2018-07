¿El casco, la diferencia entre la vida y la muerte?

Sin duda alguna la bicicleta es de los mejores inventos creados, principalmente le ha sido útil al ser humano para transportarse, aunque también es usada con otros fines como el de entretenimiento o el deportivo, del que han inventado grandes competencias entre las que encontramos el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia, que son los torneos más importantes, sin dejar de lado que hace parte de los juegos olímpicos desde 1896 en Atenas. No podemos olvidar que el ciclismo tiene variantes, entre las que encontramos el ciclomontañismo, ciclismo de pista y aún más reciente el BMX, y hay un objeto que ha hecho parte de este deporte en todas sus modalidades: el casco.

Según Wikipedia el casco es una prenda protectora usada en la cabeza, hecha de algún material resistente para la protección del cráneo frente a colisiones a altas velocidades, pero ¿qué velocidad alcanza una bici? Pues depende, la velocidad máxima registrada de una bicicleta fue de 334 km/h, récord que posee Bruce Bursford. Sin embargo, este dato no es relevante respecto al tema al cual voy a tratar, ya que no fue en calle, sino sobre un rodillo, además de que la bicicleta contaba con tecnología de punta. En esta ocasión nos centraremos solo en la gente del común.

De acuerdo a estudios realizados por algunas ciudades de Europa como Copenhague o Ámsterdam, una persona no deportista puede alcanzar en promedio una velocidad de entre 15 y 20 km/h, mientras que un ciclista profesional puede alcanzar velocidades de entre 35 y 45 km/h, estos últimos datos basados en estudios realizados por sus equipos profesionales de ciclismo de ruta. Y si bien es cierto que en el campo deportivo el uso de casco es obligatorio, lo hacen porque en estas competencias no hay automóviles pasando a toda velocidad y en el caso de un accidente no habría un riesgo tan alto de fatalidad en el siniestro.

Ahora, teniendo en cuenta que en la vida cotidiana sí existe este riesgo con los vehículos de mayor peso y de mayor peligro para aquellos que usan la bicicleta como medio de transporte o de ocio, existe una fuerte polémica por el uso de este, ya que según afirma el neurocirujano Henry Marsh, quien trabaja en el hospital St. George’s de Londres, el uso de casco es totalmente inútil. Él se basa en un estudio realizado por el psicólogo Ian Walker de la Universidad de Bath en el año 2006, donde se afirma que los conductores pasan más cerca de los ciclistas que llevan casco al creerlos menos vulnerables que aquellos que no lo usan.

Además, en el estudio se afirmaba que los conductores de automóviles al observar que un biciusuario lleva casco creen que son más serios, por tanto más experimentados, y por ende no harán movimientos imprevistos, por lo que le dejan mucho menos espacio para transitar. Si bien es cierto que los cascos protegen en contra de objetos inmóviles el problema recae en que la mayoría de accidentes de ciclistas es contra vehículos u objetos en movimiento (incluyendo personas y animales). Sin embargo, las fatalidades vienen cuando se tratan de vehículos específicamente.

A pesar de todo esto, existen muchos casos en Colombia en donde el casco ha marcado la diferencia entre la vida y la muerte, como lo podemos ver en un artículo de Ana Puentes para el periódico El Tiempo en su versión virtual titulado ¿Qué le pasaría si se accidenta en la bici y no lleva casco? Ahí, por ejemplo, se cuenta que Julián Gómez, un ciclista profesional, se salvó gracias al uso del casco. Aunque no salió ileso y sufrió varias fracturas, fue el casco el que impidió que fuera una tragedia, ya que reduce en un 30% la energía del accidente.

Ahora centrémonos en Colombia, particularmente en Bogotá, donde los que residimos aquí sabemos cómo es el tráfico de la Atenas Suramericana. Además, cabe recordar que en mi amada patria son más importantes las individualidades que buscar el beneficio del común, por lo que pasa lo mismo en el tránsito, donde cada uno piensa en pasar primero. De hecho esta “cultura” ha hecho que durante el 2017 haya habido 36 muertes de ciclistas tan solo en Bogotá (sin importar si usaban o no el casco).

Muchos pensarán ¿qué ha hecho el gobierno para reducir las muertes de ciclistas? En Colombia, la ley probici 1811 de 2016 solo obliga a los menores de edad a usar el casco, pero por todo lo que ya hemos visto no es suficiente el uso del casco, es necesario implementar mejores campañas (ya que si se han realizado) de educación no solo para el conductor, también para el ciclista porque todos hacemos parte del cambio. Además, al ser actores viales está en nosotros la transformación, no solo para la ciudad sino para el país y todos los ciclistas del mundo.

