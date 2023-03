El cartel de los bares y discotecas se toma Barranquilla

Por: Antonio Morales |

marzo 10, 2023

Los vecinos inconformes del Barrio El Carmen,(Barranquilla) hemos estado compartiendo con ustedes por más de 50 años, en paz y armonía, jugando bola de trapa y manejando bicicletas, regando el jardín, y sacando a pasear las mascotas, visitando las tiendas para adquirir productos para la cocina. Todo esto sin estar amedrantados, sin miedo, y con gran aprecio entre todos, formando Frente de Seguridad.

De un momento a otro, como un SUNAMI, llego el cartel de los bares discotecas disfrazados de restaurantes, y se han ido colando poco a poco, desde los Cocos, hasta más allá del colegio Sofía Camargo. Con el fin de ponerlos en cintura ciudadana, la Acción Comunal trato de hacer que retrocedieran en sus primeros intentos, y no hubo poder distrital que le prohibiera invadir las zonas residenciales, como lo dice el POT. El código de Policía, El Código de Convivencia Ciudadana.

Ya es el colmo, que se han apropiado de inmuebles, modificando las fachadas, para su interés personal, desconociendo los derechos generales del barrio. El presidente de la Acción Comunal tuvo que separase de la junta ante las amenazas recibidas en su casa, a través de ofrendas florales. Otros han tenido que mal vender sus propiedades, presentándose un desplazamiento forzado. O un confinamiento por temor a las pandillas, y a la violencia que genera estos tipos de negocios.

De carnaval a carnaval contratan los mejores y más caros conciertos, sin importar que a pocas cuadras este el hospital Adelita de Char. Sin importar que estén las ferreterías, droguerías, supermercados, y tiendas al por menor, iglesias para cerrar las vías con el apoyo de la Alcaldía Distrital. Lo peor es que se llama al CAI en horas de la noche, y no contestan ni el celular ni el teléfono fijo, ni el 123.

Para el colmo de males ahora, están programando rumbas los sábados y domingos, hasta las 4:00 a.m. contratando los Picoteros que tienen equipos de alto volumen y que impactan con el sonido en las ventanas y puertas, pareciendo que el techo se viene a tierra.

Y si de la salud se trata, no hay un sueño de calidad, para los niños y jóvenes que van al colegio los días lunes muy temprano, no se puede ver la Tele, ni la radio. Con este comentario queremos motivarlos a que nos ayuden a resolver esta situación que la autoridad competente no ha podido hacer. Estarán esperando que pase lo que paso en la 8, que lleguen los criminales, los extorsionistas, el hampa, y someta el barrio a su capricho.

Solidaridad con los moradores del Barrio el Carmen, es lo único que podemos pedir. Enviando esta queja a todos tus contactos, para que Colombia conozca, que estamos llamados a desaparecer como barrios, y convertirlos en antros, como en la época de la mano negra.